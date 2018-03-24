NBA》柯瑞復出又傷退！勇士這下麻煩大了

柯瑞雖拿全場最高29分，卻在第3節再次傷退。(美聯社)

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中時電子報

勇士球迷最不想看到場景再次出現！因為右踝扭傷缺席6場的勇士明星後衛柯瑞，24日宣告傷癒復出，卻在第3節慘遭隊友麥基重壓左腳，直接宣告左膝挫傷提前退場，幸好勇士隊友相當爭氣，仍在主場106比94射落老鷹。

正當柯瑞第3節火力全開，更表演「四分打」幫助勇士超前之際，意外卻在此節還剩3分09秒發生，麥基想要積極賞對方火鍋，卻不慎倒地剛好壓在柯瑞左腳上面，讓柯瑞當場痛到一拐一拐的，只能隨即換下進入休息室內治療。

沒想到打到最後11分23秒，這次換成老鷹主控薛洛德自己扭到左腳踝倒地不起，接下來就看地主勇士徹底主宰戰局，包含尼克楊、伊戈達拉、麥克考等人都投進三分外線，逐漸擴大勇士領先差距到兩位數以上，勝負就此底定。

柯瑞上場25分22秒，投18中10，含三分球投8中3，攻下全場最高29分，且抓7籃板，儘管目前他的傷勢還不明朗，但在杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林等主力仍處傷兵名單的窘境下，勇士只能期待柯瑞這次並無大礙。

尼克楊全場投進6顆三分球、包辦全隊次高24分，近況火燙的菜鳥後衛庫克，也有13分、8籃板及6助攻，喬丹貝爾12分、7籃板及7助攻；老鷹則以普林斯20分最高，薛洛德16分、7助攻，托塞13分。

(中時電子報)

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