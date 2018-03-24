白百何歷經婚變後 《南方》搭新歡是「他」

2018年03月24日 13:02 中時 洪秀瑛

陳偉霆。（愛奇藝台灣站提供）

白百何、陳偉霆。（愛奇藝台灣站提供）

秦海璐。（愛奇藝台灣站提供）

演員群。（愛奇藝台灣站提供）

憑2016《老九門》、2017《醉玲瓏》在兩岸三地擁高人氣的陳偉霆，今年三月開始，除受邀擔任愛奇藝超級綜藝《熱血街舞團》召集人，同時與大陸女星白百何與金馬影后秦海璐演出都市情感劇《南方有喬木》，三人之間有段複雜難解的愛恨糾葛。白百何去年因婚變事件鬧得沸沸揚揚，演藝事業雖然受到考驗，但在這部劇中，演技依然相當到位。

陳偉霆此次詮釋的角色神秘又腹黑，有著多重性格，他在受訪中表示：「導演第一次見我的時候，說是很難很難演的一個角色，要有心理準備。我自己愈看劇本愈覺得難。」他因求好心切，常在拍戲前抓著導演頻對戲。

《南方有喬木》改編自網路作家同名小說，首度聚焦無人機創業題材，拍攝超過百天。劇中有大量動作戲，陳偉霆沒讓劇組安排的替身上場，而是親身上陣，過程中意外讓臉部掛彩，留下傷疤，陳偉霆不以為意，貼上OK繃就出席商業活動，甚至登上知名時尚雜誌封面。

《南方有喬木》卡司組合堅強，籌備期間就受網友期待，因愛奇藝自製網劇《河神》而受網民喜愛的男主角李現，此次也加入 《南方》陣容，讓網友直呼「卡司組合顏值太逆天」。《南方有喬木》將於3月25日起於愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時)