彰化市南瑤宮笨港進香起駕 林佳龍受邀共襄盛舉

2018年03月24日 13:59 中時 陳世宗

彰化南瑤宮進香今日起駕，預定31日回鑾為期8天。（陳世宗翻攝）

彰化市南瑤宮建廟至今200多年，主祀媽祖，每年前往發源地「笨港」（約今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香傳統，年度盛事24日展開，台中市長林佳龍受邀見證。林佳龍說，南瑤宮媽祖為中部地區重要信仰，進香盛會更是歷史悠久、富有內涵，去年南瑤宮也熱情參與台中市舉辦的「百年媽祖會 眾神護台中」活動，祝福活動平安順利。

南瑤宮信徒們為護衛媽祖聖駕紛紛成立「輿前會」，也就是「媽祖會」（簡稱媽會），南瑤宮目前有10個媽會，陸續成立於嘉慶年間至日治初期；除新大媽會依慣例不主辦之外，其餘9個媽會分3組、分年輪辦前往笨港進香活動，今年輪由聖三媽會、新三媽會、老六媽會負責舉辦，也就是所謂的「三媽年」。

林佳龍今天在市府民政局副局長盧政遠的陪同下出席「聖三媽會、新三媽會、老六媽笨港進香起駕典禮」，與彰化縣長魏明谷、彰化市長也是南瑤宮管理人邱建富等人共同上香與獻禮，雙方並互贈紀念品，見證為期8天、傳統全程徒步方式的進香活動展開。

林佳龍表示，南瑤宮媽祖為中部地區重要信仰，進香盛會更是歷史悠久、富有內涵，去年南瑤宮也熱情參與台中市舉辦的「百年媽祖會 眾神護台中」活動，很榮幸受邀與大家一起參加進香起駕典禮，祝福活動平安順利。

民政局說，南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），主祀媽祖，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

笨港進香活動第一年由老大媽會、老四媽會、聖四媽會合辦，稱為「大媽年」；第二年由老二媽會、興二媽會、老伍媽會合辦，稱為「二媽年」；第三年則由聖三媽會、新三媽會、老六媽會合辦，稱為「三媽年」，今年即為此，今日起駕，預定31日回鑾南瑤宮，進香行程為期8天。

各媽會的事蹟衍生不少有趣俚語，所謂「大媽愛吃雞，二媽愛冤家，三媽愛潦溪」，今年進香的鑾轎與信眾，在回程時需依傳統慣例「潦溪」─涉水橫渡濁水溪河床，是重頭戲與最大特色。

(中時)