馬英九：原住民天賦不輸任何人 協助獲更大競爭力

2018年03月24日 13:06 中時 鄭舲

前總統馬英九今出席「2018台灣原民園－全國原住民族農特展推廣活動」開幕，馬英九一上台先露了一手，用9個原住民族的族語向大家問候。馬英九說，原住民在天賦方面不輸任何一個族群，但人為條件比較少，必須協助他們獲得更大競爭力，讓原民發展獲得更大保障。

由原民會補助的社團法人台灣原住民族生存發展協會，今、明兩天在台北華山文化園區舉辦「全國原住民族農特產推廣活動」，馬英九上台致詞時，先用阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族、賽德克族、噶瑪蘭族、雅美族（達悟族）、魯凱族等族的族語和群眾打招呼。

馬英九說，他卸任總統後，經常到各地跟原民朋友見面，感覺到原住民的活力與創意是台灣最大的本錢之一。原住民族現在有55萬人，從3、40年前有9個族，到現在有16族，是台灣非常重要的資產。

馬英九也說，他擔任總統時，特別提出原民政策16字，就是「尊重差異、公平正義、推廣自治、自主發展」，他擔任台北市長時，立委孔文吉是他的原民會主委，那時主要的作法就是發展原民的求學、就業跟取得住宅，這些有了之後，原住民的發展就能得到更多保障。

馬英九表示，原住民在許多方面、天賦條件都不輸任何一個族群，但他們人為條件比較少，所以必須在這方面提供，讓他們獲得更大的競爭力。

(中時)