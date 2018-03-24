「衡山行善團」獲贈8人座客商兩用廂型車

2018年03月24日 13:28 中時 陳世宗

「衡山行善團」成立4年多來，幫助過各地的身心障礙弱勢家庭修繕清潔家屋，多達450多次，由於缺乏載運器具與人員的公務車，深感不便，3個月前對外展開募集，獲得高雄愛心人士的回應捐贈一輛8人座客商兩用汽車；但目前在高雄、彰化、台北還需要修繕車輛，榮譽總團長曾朝榮議員呼籲社會各界善心人士，能夠共襄盛舉，一起做好事。

高雄市兆勤創業投資有限公司董事長張瑛濬、兆銘生物科技有限公司董事長李易滕與中華媽祖弘道促進會理事長蔡兵範，在9位公司人員陪同下，將一輛價值20多萬元、8人座的三菱客商兩用廂型車，開到台中市崇德路一段衡山基金會，將車捐贈給「衡山行善團」，作為志工出團的交通工具；及運送「衡山愛心食物銀行」物資、「衡山基金會」社工與志工人員到社區日照中心舉辦活動、「衡山診所」義診的多元通用公務車。

捐車儀式由衡山行善團榮譽總團長曾朝榮議員與衡山基金會副董事長許瑞波、衡山行善團中區總團長李秀珠代表接受，許副董事長特別致贈感謝狀，感謝3位董事長、理事長的愛心捐贈。

張瑛濬表示，3個月前他看到「衡山行善團」募集修繕車輛的消息，因為對「衡山行善團」的善行，有所了解，2個多月前親自到台中參訪過衡山基金會、衡山行善團總部後，回到高雄就邀約好友李易滕、蔡兵範一起出資購買廂型車，捐贈給衡山基金會、衡山行善團、衡山愛心食物銀行、衡山慈善診所，做為慈善公務車的使用。

對於張瑛濬等人的愛心，曾朝榮表示敬佩。不過，由於目前高雄、彰化、台北的「衡山行善團」，還需要修繕車，他呼籲社會各界善心人士，能夠共襄盛舉，幫助「衡山行善團」，早日募集到修繕車，希望用「最短」的時間、「最快」的速度、「最省」的經費，「在第一時間 」解決身心障礙者的居家住屋問題。

(中時)