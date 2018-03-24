扁聯會支持者痛批蔡英文 無情無義還要支持？

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中時

前總統陳水扁支持者籌組的扁聯會今宣布成立，扁聯會常務理事黃慶林則爆料指，有件事他已經忍耐多年，當初他當北市黨部主委時，蔡英文當主席主持會議，一開口就是要大家別說阿扁無罪。他痛批蔡「無情無義」，怎麼可能特赦阿扁？「無情無義的人，我們還要繼續支持嗎？」

總顧問鄭新助致詞時也表示，扁聯會成立，是要「當扁的御林軍」，要公開挑戰惡質的民進黨，如果蔡英文沒有釋出善意，以「要吃蒼蠅自己抓」！

扁聯會今天對外宣布成立，鄭新助痛批，法務部長邱太三「瘋話說一大堆」，民進黨立委「過半再過半」，60幾人竟連一個都沒出來說話，選這些人要幹嘛？當初選舉時，黨內高層當初交代南部的電台不能幫台聯、自由台灣黨等友黨拉票，要讓民進黨一黨獨大，因為國會過半，阿扁才有救，沒想到選後都跑得找不到人。

郭正典更表示，「我們窮的剩下選票」，以前國民黨執政的時候，阿扁們還可以找民進黨立委去抗議，現在民進黨執政後，他們卻只能靠自己，台北市長柯文哲上任後也很多事情沒處理。「如果重視我們的政治人物，我們會投你一票，但我們不會推人出來選舉。」

郭正典說，阿扁支持者們希望可以扮演更積極角色，不只救扁，也要落實阿扁的政治理念，扁聯宗旨是「台灣中國，一邊一國；台灣入聯，公投自決」。

(中時)

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