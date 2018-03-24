台中勇奪全國排球聯賽3金1銀 市長設宴慰勞

台中市豐原高商男排、東山高中女排雙雙奪冠、雙十國中女排摘金、潭秀國中男排也勇奪亞軍，共計抱回3金1銀傲人成績！（陳世宗翻攝）

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市長林佳龍特設宴慰勞各校選手及教練，讚揚選手是台中之光，預約明年再度榮登寶座。（陳世宗翻攝）

教育部體育署舉辦106年度全國排球、籃球甲級聯賽！台中市豐原高商男排、東山高中女排雙雙奪冠、雙十國中女排摘金、潭秀國中男排也勇奪亞軍，共計抱回3金1銀傲人成績；東山高中男籃也奪下全國第四的好成績。市長林佳龍23日晚上設宴慰勞各校選手及教練，讚揚選手是台中之光，預約明年再度榮登寶座。

東山高中男籃奪得106學年度高中甲級籃球聯賽（HBL）高男組第四名之後，豐原高商男排在高中甲級排球聯賽（HVL）順利奪冠，締造史無前例5連霸紀錄；東山高中女排也贏得后冠，再度完成2連霸，加上國中組（JHVL）雙十女排摘金締造4連霸紀錄，以及潭秀國中男排亞軍，共抱回3金1銀的傲人成績。

「以你們為榮！」林佳龍除在臉書表達恭喜外，昨晚設宴慰勞選手及教練，感謝師長、教練、家長、委員會、企業及社區的付出與關心，積極紮根基層選手培訓，推展各項競技運動，不僅為台中爭光，更寫下難以超越的不朽紀錄。

林佳龍表示，為加強球員培訓，市府教育局已編列經費，在東山高中籃球隊聘請專業教練指導球員，讓球員的實力與潛力發揮，這次東山高中獲得全國第四的好成績，期待明年打進前三強，更上一層樓。

台灣將舉辦奧運層級的2019東亞青運動會，期許台中的優秀選手持續為國爭光，市府教育局、運動局將給予最大的支持，預約選手們明年全國聯賽再度榮登寶座。

教育局長彭富源表示，台中積極辦理各項普及化運動競賽，致力改善校園運動設施，並補助各校成立運動社團和體育團隊，組織運動防護醫療服務網。4月21日起107年全國中等學校運動會將於台中登場，歡迎各界人士前來為選手們加油。

(中時)

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