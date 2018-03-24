飛人波特隨職足隊訓練 還頭槌進球！

2018年03月24日 13:08 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

牙買加飛人波特（左）隨德甲多特蒙德訓練，還展現頭槌功力。（美聯社）

「牙買加飛人」、100公尺短跑世界紀錄保持人波特（Usain Bolt）想要轉戰足壇，23日首次與德甲多特蒙德一起訓練，吸引1409名粉絲到場觀看。波特除了速度驚人，195公分的身高也很有優勢，訓練中面對上屆世足決賽踢進致勝球的戈策（Mario Gotze）吊球傳中，這位擁有8面奧運金牌的名將還頭槌破門。

「以10分來算，首次足球訓練我給自己打7分，」波特說：「跟多特球員踢球很有趣，他們都很歡迎我，我希望能持續與這支球隊訓練。」

31歲的波特在多特進行兩天訓練，儘管坦承自己並非在最佳狀態，仍強調如果要加入職業足球隊，不會去低級別的聯賽踢球，「我想要踢頂級聯賽的隊伍。」

波特在多特訓練場獲得粉絲熱烈歡迎。（路透）

對於波特踢職業足球的機會，多特蒙德承諾會給予「非常實際的評價」，總教練史托格（Peter Stoger）稱讚波特是個很樸實的人，「他懂足球，也秀出一些不錯的能力。不過若他想要達到最高層級，還有很多工作要做，畢竟以他的年紀，能進步的空間已經不多了。」

對於波特到多特訓練一事，也有人批評這是廠商《Puma》的市場行銷。Puma持有多特的股份，也是波特的贊助商。但多特行銷總監克拉瑪（Carsten Cramer）僅強調，「非常驕傲」波特選擇跟他們一起訓練。

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