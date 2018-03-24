「噗通」落水？情侶吵完架 下秒男友不見了

彰化縣大村排水24日晚上傳出有男子疑似落水，消防人員漏夜搜尋。（鐘武達攝）

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彰化大村排水發生男子疑似落水事件，其女友在岸邊焦急祈禱。（鐘武達翻攝）

「噗通」，人不見了！1對30多歲的情侶24日晚上到彰化縣大村鄉喝酒唱歌後準備徒步回家，途中發生爭執，走在前面的女子突然聽到後方傳來一聲「噗通」，回頭就已經看不到男友，女子擔心男友是掉落一旁的大村排水，經緊急報請消防隊搜救，但直到25日仍然沒有音訊。

彰化消防局第二大隊大隊長蔡佳洲指出，消防局是在24日深夜11點16分接獲報案，報案的39歲江姓女子表示，她當時與36歲的林姓男友在附近KTV唱完歌後準備回家，由於都有酒意，兩人邊走邊聊卻聊出火氣，她便逕自加快腳步 走開。

沒想到，才走沒幾步，就聽到後方傳來「噗通」的聲音，她感到疑惑轉頭查看，卻沒看到男友，趨前到一旁的排水溝，也沒有男友的蹤影，擔心是落水了。

消防局獲報後緊急出動各式消防車11輛、大村、花壇2臺橡皮艇到場沿著大村排水上下游搜尋。蔡佳洲指出，林男疑似落水的地點，當時水位約2公尺，擔心如果真的落水將會被沖走，消防局已請水利站將水排出，但截至25日上午仍無所獲。

蔡佳洲說，警消一度研判林男子是否已經先回到附近宿舍，但經江女前往查看，也沒發現蹤影，因林男手機未帶在身邊，聯絡困難，目前已通知男方家屬，警消則持續搜尋動作。

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(中時)

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