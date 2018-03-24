遭質疑抄襲 陸故宮新網紅「俏格格娃娃」下架

2018年03月24日 13:32 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，由大陸故宮文創事業推出、以清代格格為概念推出的「俏格格娃娃」，先前在大陸網路社群上引爆話題。當許多粉絲已準備好下標購買收藏時，卻傳出北京故宮在3月22日突然下架，並將已售出的百餘枚娃娃召回，讓外界摸不著頭緒。

原來，在格格娃娃上架後不久，就有部份網友反應，認為該娃娃的身體架構與海外一款流行娃娃相似，質疑大陸故宮並非完全原創。雖然故宮第一時間澄清是原創，但在多日考慮後，在其故宮淘寶官網發布聲明，「此款故宮娃娃，頭部外觀為故宮設計師原創手繪，歷時三年開模打樣後，才磨合成功，市面上不可能有同款。娃娃身體部分，為合作工廠提供結構通用身體模型，並經授權使用。如今外界對此有疑慮，（故宮）將召回並重新開模製作。」

北京故宮新網紅商品格格娃娃。（圖/故宮淘寶）

北京故宮新網紅商品格格娃娃，一套原售價為599人民幣。（圖/故宮淘寶）

隨著文創市場愈來愈大，兩岸的故宮紛紛轉型拿出壓箱寶，吸引更多年輕世代的目光。滿文對未婚女性稱之「格格」，清代入關後，格格逐漸成為皇家貴族未婚女子的代稱。北京故宮設計三款娃娃，配上烏髮杏眼、寬額小嘴形象，每套娃娃包含2個步搖、2套絹花、1個旗頭、1對耳釘、2套襯衣、1套中衣、1件肚兜等配件，娃娃身高約27公分，售價定為599人民幣（約2,762台幣），一推出就在網路上引發大量討論。

事實上，早在格格娃娃問世前，臺北故宮的「朕知道了」紙膠帶、聖旨的筆記本、北京故宮的雍正御批的摺扇等，都成為當紅的伴手禮之一。單靠授權、文創和合作研發，文創衍生商品去年（2017）就替北京故宮賺進10億人民幣（約46.1億台幣），目前市面上共有超過萬種商品流通，儼然成為六百年歷史的故宮新招牌之一。

(中時電子報)