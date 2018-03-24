遭質疑抄襲 陸故宮新網紅「俏格格娃娃」下架

北京故宮新文創網紅商品：格格娃娃，昨日因遭網友質疑抄襲而全面下架。（圖/故宮淘寶）

友善列印
中時電子報

據澎湃新聞報導，由大陸故宮文創事業推出、以清代格格為概念推出的「俏格格娃娃」，先前在大陸網路社群上引爆話題。當許多粉絲已準備好下標購買收藏時，卻傳出北京故宮在3月22日突然下架，並將已售出的百餘枚娃娃召回，讓外界摸不著頭緒。

原來，在格格娃娃上架後不久，就有部份網友反應，認為該娃娃的身體架構與海外一款流行娃娃相似，質疑大陸故宮並非完全原創。雖然故宮第一時間澄清是原創，但在多日考慮後，在其故宮淘寶官網發布聲明，「此款故宮娃娃，頭部外觀為故宮設計師原創手繪，歷時三年開模打樣後，才磨合成功，市面上不可能有同款。娃娃身體部分，為合作工廠提供結構通用身體模型，並經授權使用。如今外界對此有疑慮，（故宮）將召回並重新開模製作。」

北京故宮新網紅商品格格娃娃。（圖/故宮淘寶）

北京故宮新網紅商品格格娃娃，一套原售價為599人民幣。（圖/故宮淘寶）

隨著文創市場愈來愈大，兩岸的故宮紛紛轉型拿出壓箱寶，吸引更多年輕世代的目光。滿文對未婚女性稱之「格格」，清代入關後，格格逐漸成為皇家貴族未婚女子的代稱。北京故宮設計三款娃娃，配上烏髮杏眼、寬額小嘴形象，每套娃娃包含2個步搖、2套絹花、1個旗頭、1對耳釘、2套襯衣、1套中衣、1件肚兜等配件，娃娃身高約27公分，售價定為599人民幣（約2,762台幣），一推出就在網路上引發大量討論。

事實上，早在格格娃娃問世前，臺北故宮的「朕知道了」紙膠帶、聖旨的筆記本、北京故宮的雍正御批的摺扇等，都成為當紅的伴手禮之一。單靠授權、文創和合作研發，文創衍生商品去年（2017）就替北京故宮賺進10億人民幣（約46.1億台幣），目前市面上共有超過萬種商品流通，儼然成為六百年歷史的故宮新招牌之一。

(中時電子報)

文章來源：故宮文創推出“俏格格娃娃”，售價599元“嘟嘴賣萌”

文章來源：故宮娃娃被緊急下架，原創產品研發仍是文創產業難題

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
貿易戰之外 中美東海南海動作頻… 打開嶺南衣櫥　多項非遺在廣州圖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。