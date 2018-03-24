西屯親子館獲前瞻補助 預計109年完工

2018年03月24日 14:01 中時 陳世宗

西屯親子館預定地位於水湳智慧城內，預計109年底完工，構築出親子館藍圖！（陳世宗攝）

台中市政府社會局24日在水湳智慧城內的西屯親子館預定地周邊，舉辦「社福童樂會 幸福有go旺」社福資源聯合宣導活動！社會局長呂建德指出，該局提案「西屯親子館」爭取前瞻基礎建設計畫補助，獲核定3000萬元，預計109年底完工，台中市社福能量加碼再提升。

呂建德說，中市已設立南屯親子館及市區、海線、山線、大甲、大屯等5座托育資源中心，去年度服務達112萬3202人次，深受好評，市府並持續朝「一區一親子館」的目標努力。

呂建德指出，市府配合前瞻基礎建設計畫中「少子化友善育兒空間類」，提出「西屯親子館」規畫，獲中央補助3000萬元，加上自籌3188萬元，將以共6188萬元打造增進親子互動的友善環境，場館基地面積605坪、總樓地板面積470坪，預定109年底完工。

市長夫人廖婉如說，西屯親子館預定地位於水湳智慧城內，加上西屯區內有筏子溪穿越，盼相關規畫能結合生態環境，營造場館特色，讓孩子感受到陽光及自然的力量；期待大家一起努力，讓更多的聲音共同參與構築出親子館藍圖。

副市長林依瑩表示，市長林佳龍重視社福發展，為營造友善育兒環境，市府從104年7月起，推動全國首創三軌並進的「0至6歲托育一條龍」政策，透過托育補助達成減輕家長經濟負擔、鼓勵外出就業、創造托育就業市場的多贏局面。

呂建德強調，市府去年已開辦南屯親子館，加上西屯、太平、豐原、北區、大里、大雅、石岡、大甲、沙鹿、烏日、東區、北屯、潭子等區域，共14區已規劃親子館，目標提供學齡前兒童適齡的遊戲活動空間及設施，提供家長多元豐富的活動與親職課程，讓親子享有安全、舒適環境。

(中時)