公司裝啞挨轟 女偶像突自殺身亡主因見光

2018年03月24日 13:34 中時電子報 蔡曉婷

由6位少女組成的日本女團「愛的葉Girls」16歲成員大本萌景日前驚傳自殺身亡，但消息並非從經紀公司流出，而是先在推特上傳開，再經由新聞報導證實，廣大粉絲才得知，不少人便將矛頭指向裝聾作啞的冷血公司，昨(23日)事務所對此緊急發聲明致歉，但仍有不少粉絲開罵。

為了推廣愛媛縣的農作產業，事務所組成「愛之葉Girls」以其個人魅力推廣，6位成員也會實際下田耕作，開朗健康的形象引來不少粉絲支持，未料大本萌景突傳輕生，許多網友起初半信半疑，直到昨《愛媛新聞》證實此事，才令許多粉絲悲慟不已，同樣身為當地女團成員的長尾茉南得知後也發文說：「真是讓我嚇傻了，無法相信」。

而網友對公司封殺旗下成員死訊的做法十分不滿，紛紛在網上發文痛譙公司害死偶像，使公司昨晚只好緊急發出聲明，稱「愛之葉Girls」會暫時停止所有原定工作，對粉絲十分抱歉，但仍未提大本萌景辭世與原因，而大本萌景的告別式將於今天下午當地時間1時30分舉行。

至於自殺主因，她的母親稍早發聲回應，大本萌景最近為了某些事十分困擾，在她選擇結束生命前，曾和朋友談過此事，友人也以為她已走出困局，未料最終仍想不開，自殺結束生命，讓家人與朋友都十分震驚不捨。

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(中時電子報)