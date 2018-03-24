台大人事室認證 管中閔未違法出境及赴陸兼職

台大臨時校務會議24日召開，台大校長郭大維（右三）率校內行政人員出席。（季志翔攝）

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旺報

台大準校長管中閔遭指在廈門大學兼職，引發爭議，台大今（24）日召開臨時校務會議，台大管理學院代表在會議上指出，管院已在3月19日發函給廈門大學，以查明管在廈大王亞南經濟研究院的兼任教職身分，廈門大學則已回覆公文，管並無在廈大擔任碩博士生導師，所擔任的只是榮譽職客座教授，也並未在該校兼課與領取薪水。

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台大人事室代表在臨時校務會議指出，針對管中閔在廈大兼職的爭議，已針對管中閔的任職期間進行釐清，管中閔在101年至104年到行政院服務，而根據國家機密保護法、兩岸人民關係條例，卸任官員若要前往大陸，都要與移民署申請，獲得許可後才可前往，而管在104年2月至105年2月期間，共申請進入大陸4次，但實際前往3次，1次撤銷。

至於管是否在大陸大學兼職，台大人事室經調查管的差勤結果後發現，自98年迄今，管參加的都是國際會議、非國際會議，行程大多是發表論文、演講，前往時程大多在1至13天，符合現行兩岸公立大學交流政策，前往為從事兩岸教學研究。

台大人事處未查明管在廈大的教授資格，業請台大管理學院，發函給廈門大學，而台大管院代表則回覆，管院已在3月19日發函給廈門大學，查明管在廈大王亞南經濟研究院的兼任教職身分，廈門大學則已回覆公文，管被廈門大學經濟學院聘為客座教授，不授課也不支薪，此外也沒有廈大擔任碩博士生導師，因此並未在該校兼課與領取薪水，並無違法，管在廈大擁有的只是榮譽頭銜。

(旺報)

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