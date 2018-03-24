法籍神父潘世光遺愛部落 原民會追頒榮譽獎章

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為表彰已故神父於潘世光台灣原住民族部落傳道期間，對於原住民族社會的無私奉獻，原民會今（24）日宣布，將追頒象徵高度榮譽之「二等原住民族專業獎章」，並由原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu於3月24日代表參加告別彌撒，並頒發獎狀及勳章。

潘世光1932年出生於法國，於巴黎神學院就讀研修，在晉鐸神父後，旋即在27歲獲派至花蓮服務，在台奉獻近一甲子，當地居民更因著潘神父多年來在花蓮地區默默為族人奉獻，身影遍佈在秀姑巒溪以東，因而給予「河東天使」這樣的稱號。

花蓮玉里東豐天主堂表示，早年東部地區交通不便、就醫困難，潘神父為了提供部落族人基本的醫療服務，獨自騎著摩托車上山下海，在玉里高寮與富里豐南間來回穿梭，無懼風雨，只因居民需要他的照顧。

原民會指出，潘神父在台服務期間，在部落留下許多重要的功勳，包括1967年主辦成立之「露德儲蓄互助社」，是花蓮地區第一間儲蓄互助社，逐步建立族人的儲蓄觀念，進而改善經濟。

此外，原民會說，潘神父為了讓部落語言得以長遠傳承，歷經40年的田野調查，以逐字逐句方式向部落耆老徵詢、修改及確認後，在1996年將原本沒有文字的阿美族語，編寫成「阿美族語-法語字典」，更進一步為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」，對於阿美族語言保存具有極大建樹，也因此獲得「教育部本土語言傑出貢獻獎」肯定。

潘世光於本月16日下午辭逝，享壽86歲，原民會表示，為肯定他一生對台灣原住民族教育、經濟、醫療及文化上的特殊貢獻，特別追頒「二等原住民族專業獎章」，以高度榮譽表揚其傑出貢獻。

(中時)

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