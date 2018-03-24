鷹派波頓任國安顧問 包道格：有挑戰陸「一中」紅線的風險

2018年03月24日 14:13 中時 王嘉源

美國總統川普22日宣布前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）將出任白宮國家安全顧問，引起華盛頓外交及政策圈許多議論，一些分析人士認為，對大陸立場強硬、對台灣友善的波頓，可能對美國一中政策的執行有所影響。美國卡內基國際和平研究所副總裁包道格指出，波頓如果觸動一中政策，可能會冒著挑戰大陸紅線的風險，使大陸無論在美中關係或台海兩岸關係都不再克制，而大陸通常第一反應是懲罰台灣。

美國之音24日報導說，波頓在川普當選總統前後都曾經在包括《華爾街日報》、《華盛頓自由燈塔》及其他電視媒體上撰文或發言，主張美國應該反映現實，重新審視一個中國政策。

對於波頓出任國家安全顧問是否意味著美國40多年來的一中政策可能重新調整，前美國國防部亞太安全事務官員博思科（Joseph Bosco）在接受美國之音採訪時說，從川普當選後與台灣蔡英文總統通電話開始，很可能他的國安團隊就已經在這麽做，「甚至美國對中國的政策和整體的美中關係也都開始在調整」，他相信波頓會很高興強化這個做法。

波頓支持台灣自決，在2007年訪台的演講中曾經主張美國應該改變對台灣的戰略模糊做法，全面恢復與台灣的外交關係，博思科說，他認為波頓上任後美台關係會朝向「更健康、更正常」方面有更多進步，因為美國早就應該這麽做，「台灣值得受到國際社會更尊重的待遇」，但台灣現在並沒有得到這種待遇，他相信川普行政當局會改變這個情況。

美國之音報導，一向主張美國對防衛台灣應該保持戰略清晰（strategic clarity）、態度明確的博思科說，他認為波頓與被川普任命為國務卿的中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）會是一個堅強的國安團隊，他也對未來美國總統或國務卿可能透過聲明，宣示美國必定會協防台灣的舉措感到樂觀。他說，只需要一個簡單的聲明，美國就可以讓習近平知道，「只要對台灣採取軍事行動，大陸就會與美國發生戰爭。」

博思科說，現在很多人都不相信美國會為台灣而戰，就是因為美國現在採取的所謂「戰略模糊」策略，對大陸發出的訊號是美國有可能會，也有可能不會防衛台灣，但這種做法反而會鼓勵大陸的大膽冒進或誤判，因此美國如果能清楚表態，對自己、對大陸、對台灣都有好處，那就是：「想要武力犯台？門兒都沒有！」

美國卡內基國際和平研究所副總裁包道格（Douglas Paal）則認為，波頓如果觸動一中政策，可能會冒著挑戰大陸紅線的風險，使大陸無論在美中關係或台海兩岸關係都不再克制，而大陸通常的反應第一是懲罰台灣，其次是報復美國，例如切斷與美國的軍事交流。

包道格說，如果大陸要表達對美國政策的不滿，「台灣幾乎可以確定必定是第一個受害者」，台灣是大陸最容易找的目標，也是大陸發洩負面反應的對象。他說，現在北京已經非常接近與梵蒂岡解決彼此關於任命主教分歧的階段，在看到最近《台灣旅行法》生效、國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）訪台等發展後，中梵關係正常化就很可能成為他們用來懲罰台灣的手段。

至於波頓上任後是否在政策建議上反映個人想法，包道格說，波頓22日在福斯電視的訪談中已表明，他會執行總統的政策而不是依據個人想法行事，因此他究竟會如何表現還有待觀察，無論如何，波頓再強硬也不能強過川普，因為川普是總統。

專門研究大陸外交及安全政策的美國麻省理工學院國際關係教授傅泰林（Taylor Fravel）在推文中說，隨著美國國務院亞太副助卿黃之瀚在台北美國商會與蔡英文總統同台，並就美國政策公開發表演說，就可以看出美國對台灣的做法已經在開始改變。

美國企業研究所亞洲研究主任卜大年（Daniel Blumenthal）對波頓的任命表示肯定。他在自己的推特帳號上說，波頓是「非常聰明且有效率」的外交官和決策者之一，他是維護美國和盟友利益的堅定支持者，波頓和新任國務卿蓬佩奧將會是一個非常好的團隊。

美國《外交政策》雜誌22日的一篇文章說，大陸可能對波頓有所疑慮，因為他敦促川普政府重新審視過去數十年來的一中政策、呼籲美國增加對台軍售，甚至主張美國在台駐軍，呼應麥克阿瑟將軍把台灣視為「不沈的航空母艦」的想法，而北京卻認為一中政策是自尼克森政府以來美中之間的政策基石，沒有討價還價的空間。大陸國家主席習近平17日才誓言，沒有一寸大陸領土可以被分割出去，包括被北京視為大陸一省的台灣在內。

(中時)