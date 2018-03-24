怒！不法業者租廠房 堆置廢棄物4千多噸

環檢警調憲五路人馬聯手查緝非法堆置廢棄物的環保罪行。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

環保罪行屢見不鮮，環保署環境督察總隊日前協同檢警調憲及地方環保單位，動員230餘人查緝全台27處廢棄物運輸公司、承租人及司機多人，共扣押14台作案車輛，廢棄物4600多噸，將依法懲治。

環保署表示，去年10月起，環保單位陸續接獲高雄地區民眾陳情廠房遭非法棄置廢棄物，種類為汙泥、廢塑膠、廢布、廢尼龍繩、廢泡綿等。經環保署環境督察總隊南區大隊調查後，再配合保警第七總隊調閱監視錄影畫面，鎖定多家合法及非法清運公司。

從資料可發現，犯案模式都是從源頭或轉運站收受廢棄物，再將廢棄物棄置於各廠房，也就是「先租後棄」進行環保犯罪。他們為了賺取清除處理費用，先僱用人頭向不知情地主承租土地或廠房，再指派大貨車或曳引車非法收受廢棄物，利用無人之際載運到承租廠房、土地，並由現場人員操作機具堆高棄置。

後來出租人發現承租者早已失去聯絡，犯罪地點遍及大社區、燕巢區、大樹區、仁武區、鳥松區、大寮區等處，廢棄物數量初估4622噸。

環保署說，黃姓、楊姓、吳姓等承租人未經主管機關許可，提供土地堆置、棄置及處理有害事業廢棄物與一般事業廢棄物，持續聯繫車輛轉運至租用廠房及空地堆置廢棄物，初估犯罪所得高達3279萬餘元。

承租人及涉案司機均違反《廢棄物清理法》第41條，也涉及同法第46條刑責規定，而運輸公司則違反《廢棄物清理法》第41、42條及同法第46條的刑責規定，目前已由司法機關進行後續偵訊。

環保署強調，事業廢棄物，應該委託主管機關許可的合格清除、處理機構進行清除處理，業者企圖節省成本，委託非法業者，將面臨共犯刑責。環保署除了加強清查並呼籲民眾倘發現事業有違法異常情事，可利用免費公害陳情專線通報。

(中時)

波力盃身障羽球錦標賽 永安羽球… 磺溪書院考生祈福 1500學子求考…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。