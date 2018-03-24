否定花蓮善款紓困產業？ 縣長傅崐萁抗議中央言行不一

行政院政務委員陳美伶（左）今早隨同台積電觀光列車首發團來到花蓮，當面回應縣長傅崐萁質疑。（張祈攝）

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花蓮縣長傅崐萁今上午在縣府舉行記者會，面對地方政府提出產業災民救助措施申請，又頻頻遭中央打臉，痛批國家級災害也淪為政治遭弄。（張祈攝）

花蓮縣長傅崐萁今上午在縣府舉行記者會，針對行政院政務委員陳美伶公開否決對花蓮產業災民及觀光的救助，提出嚴正抗議，傅崐萁指出，蔡英文總統承諾會全力支持，但面對地方政府提出產業災民救助措施申請，又頻頻遭中央打臉，痛批國家級災害也淪為政治遭弄，要求賴院長講清楚善款該怎麼做、災民該怎麼救！

傅崐萁指出，震災期間總統蔡英文、行政院長賴清德來到花蓮看到花蓮石材業者慘重損失，總統曾要求國發會花東基金全力協助相關救助計畫，但當花蓮縣政府提出所有救災計畫，竟被救災平台召集人陳美伶正式否決，連觀光產業受創也解讀為陸客不來，而非震災所致，政治操弄打擊花蓮復原重建，痛斥中央到底有沒有良心。

傅崐萁強調，災民的哀嚎、產業的崩潰，地方政府向上提出請求，卻屢遭行政院否決，院長的立場為何到底是什麼，應向花蓮人民講清楚，更應該由中央制訂標準，告訴全國人民講清楚善款該怎麼運用，災民該如何救助。

陳美伶今早隨同台積電觀光列車首發團來到花蓮，當面回應縣長傅崐萁質疑，她澄清，目前還沒看到縣府提案，對沒有否決，中長期紓困方案要考量整體花蓮的未來發展，地震可能只是短期的，長遠的也一併納入處理，下周五將召開第5次重建會議，強調只要符合規定，沒有不支持的理由。

她指出，行政院第一時間皆有提供救災和搶險協助，也備有中長期紓困計畫，目前經濟部工業局已擬出石材夜紓困方案，交通部觀光局在3月底前也會提出觀光業救助方案，花蓮縣政府同樣也能提出，共同討論如何將善款運用在刀口上，強調只要符合目的法令，絕對不會虧待花蓮。

(中時)

扁聯會支持者痛批蔡英文 無情無… 這城市不為任何政黨而存在 親民…

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