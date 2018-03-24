流浪狗與亡者爭地 遊竄潭子公墓扒墳

不少墓塚也有明顯坑洞，附近居民認為是「野狗挖的」。（王文吉攝）

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東寶里長林銘泉接獲里民通報，有墓地被流浪狗挖洞破壞，如隧道般延伸到墓穴內。（王文吉攝）
流浪狗肆虐公墓，有祖墳被破壞挖洞。（王文吉攝）

流浪狗扒墳！林先生一家人24日前往台中市潭子區第三公墓掃墓，發現祖墳有兩、三處坑洞，隔壁墓塚更誇張，被挖出圓形洞穴，原以為遭人盜墓，經附近民眾告知「洞是野狗挖的」，林太太直呼「太誇張了！」擔心祖墳也遭破壞，希望動保處趕快設法「管理」流浪狗。

家住豐原的林先生說，他平均3個月會來除墳草，半個月前發現鄰墳被挖出一個大洞，如隧道般延伸到墓穴內，一直以為是被盜墓賊洗劫，沒想到是野狗挖的。「太扯了吧！」在旁準備祭品的林太太也說，雖然流浪狗有動保法保護，但在公墓群聚搗亂，對先人相當不敬。

公墓旁的百姓公廟管理員表示，附近約有10餘隻流浪狗，他曾目擊自己養的黑狗落單，被4隻野狗包圍欺負；3年前同處墓塚曾被野狗挖洞，後人來掃墓時無奈說「爸爸生前很愛狗，被狗破壞也沒辦法。」後來他們自行修復，並用2塊水泥板保護，沒想到扒墳事件又重演。

為避免流浪狗越聚越多，里長已在公墓區設置告示牌，勸導民眾不要餵食。（王文吉攝）
墓塚上留有破鞋及食物殘渣，疑是流浪狗搗亂，掃墓民眾認為對先人相當不敬。（王文吉攝）

當地居民則指稱，公墓附近有愛心人士放狗食餵養，因此流浪狗越聚越多，加上墓塚多以鬆軟沙土覆蓋，可能是懷孕母狗築巢或冬天挖墳避寒。東寶里長林銘泉表示，公墓狗患確實嚴重，多次通報補狗大隊前來處理，但只要捕犬車靠近，流浪狗一哄而散，總是無功而返。

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，狗有追逐獵物本能，可能闖入墓地抓地鼠或築巢，將會加派人力圍捕脫序的流浪狗，並收走食物，若還是沒有改善，不排除祭出誘捕籠。生命禮儀管理處長劉振村聽聞此事感到相當訝異，並表示，會請管理員加強墓地巡查。

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公墓附近有愛心人士放狗食餵養流浪狗。（王文吉攝）
公墓發生流浪狗扒墳事件，前往掃墓民眾人心惶惶，擔心祖墳也遭流浪狗破壞。（王文吉攝）
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