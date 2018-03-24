陸前財長：中對美反制軟弱 可從大豆汽車著手

2018年03月24日 14:13 旺報 陳君碩

美國對中國發起貿易戰，大陸前財政部長樓繼偉24日表示：「如果我在政府，我可能先打大豆，再打汽車，然後打飛機，我們也不會讓別人都盡佔便宜」。但他研判，貿易戰的結局仍會走向談判。

美國23日起分別對進口鋼鐵、鋁產品課高達25%與10%的懲罰性關稅，中國未獲豁免。此外，美國總統川普對中國啟動「301調查」結果出爐後，可能對從中國進口的600億美元商品課徵25%高關稅。

中國商務部23日上午回擊，表示已研擬對部分美國進口產品加徵15%至25%的關稅。該清單暫定包含7類、128個稅項產品，涉及美國對中國約30億美元出口。這128個稅項產品中，未見被視為最具殺傷力的美國大豆。

中國前財政部長、全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉24日在「中國發展高層論壇2018年會」上表示，中美之間的貿易逆差不是中美之間的問題，美國貿易赤字不是來自中國就是來自其他國家，因為中國競爭力強，所以主要來自中國。

談及中國商務部給出的回擊措施時，樓繼偉說，他覺得目前中國給出的措施是比較軟弱的，沒有打到痛的地方，他更稱，「如果我在政府，我可能先打大豆，再打汽車，然後打飛機，我們也不會讓別人都盡佔便宜」。

他接著表示，雖然貿易戰的結局仍會走向談判，但貿易戰對雙方都會產生傷害，「傷敵一千，自損八百。」

有分析認為美國是為了中期選舉所以對中國採取貿易戰，樓繼偉說，「他是為了中期選舉 ，那麼我們打他也打到中期選舉，不就完了嗎？」

(旺報)