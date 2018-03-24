宜蘭縣街頭藝人審查 出發點不同內容一樣精彩

2018年03月24日 14:11 中時 胡健森

「噶瑪蘭陶笛樂團」的學生團員努力要考取街頭藝人證照，希望能順利籌措出國演出的費用。（胡健森攝）

今年度宜蘭縣街頭藝人許可審查，出現不少原住民表演團體。（胡健森攝）

街頭藝人表演近年來蔚為風潮，卻來越多人加入街頭藝人行列，宜蘭縣政府文化局24、25日在縣立文化中心廣場進行今年度的街頭藝人許可審查，有來自縣內、縣外共190組分梯次參加審查，精彩的演出也讓文化中心廣場充滿了美妙的音樂聲、歌聲及掌聲、歡笑聲，文化局表示，通過審查的比例大約只有3、4成，一旦取得證照，便可在縣政府規劃的43處公共場所演出。

文化局表示，今年共有194組報名但有4組主動棄權，其中年紀最小的是16歲、最年長的為75歲，演出內容有動態的歌唱、樂器演奏、舞蹈、雜耍，也有靜態的工藝品及繪畫等現場創作，內容多元豐富，不少人是為了生計，但也有人純粹只是興趣，想將自己擅長的技能與眾人分享。

27歲的鄭竺文本身在金融界服務，她以「折氣球」參加審查純粹只是興趣，她每年暑假都會到菲律賓擔任國際志工，由於當地的小孩子鮮少看到折氣球這類的東西，因此自己每年都會去擺攤免費送給當地的小孩子，看到孩子們開心的笑容，也能讓自己感到開心、滿足。

當然也有人是為了理想、目標而努力，主要由學生組成的「噶瑪蘭陶笛樂團」為了明年暑假要到義大利演出，團員們正努力嘗試透過街頭表演來籌措團費，團長林龍杉說，團員只要滿16歲就鼓勵考街頭藝人團體演奏證照、滿17歲則進一步考獨奏證照，全團已多次出國演出，如果去大陸、日本或許還可以借宿在寺廟，但明年要去義大利就沒這麼簡單，因此必須要籌到很多旅費。

林龍杉也感慨地說，「噶瑪蘭陶笛樂團」在國外算頗有名氣，都會受邀到當地的演藝廳演出，但是在自己國內卻淪為「路邊攤」，他們也經常接到飯店業者或廠商邀約，說可以「提供表演機會」但卻不談演出費，對此他們只能苦笑說，他們不缺表演機會，真正缺少的是經費。

(中時)