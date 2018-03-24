男被扣車女友崩潰 警傻眼：又不是世界末日！

徐男酒後騎機車載女友回家，見前有巡邏員警，騎上人行道閃避，不過仍遭員警識破攔查，並查出酒駕。（黃國峰翻攝）

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徐男酒測值超標須扣車，徐男女友是車主，頻頻向警方撒嬌拜託不要扣車。（黃國峰翻攝）
徐男酒測值超標須扣車，徐男女友是車主，向警方撒嬌不成失控跑到馬路上大哭大鬧，其男友過去把她拉回。（黃國峰翻攝）
徐男酒後騎機車載女友回家，見前有巡邏員警，騎上人行道閃避，不過仍遭員警識破攔查，並查出酒駕。（黃國峰翻攝）

台中市一名25歲徐姓男子酒後騎機車載女友回家，遭台中市警第四分局大墩派出所員警攔查酒測值超標，依規定車須扣車，其女友是車主為免扣車，開始對員警撒嬌，但員警仍不為所動，竟跑到大馬路開始歇斯底里的大吼大叫，令員警傻眼，直喊「扣車而已！又不是世界末日！」

台中市警第四分局大墩派出所員警彭聖傑，日前凌晨4時許巡邏行經向上路上、文心森林公園旁時，見徐男突然將機車騎到人行道上，於是上前攔查，並要對徐男酒測，但徐男一直不配合，反而是其女友緩頰相勸，徐男才願意酒測，經酒測值達0.18mg/L，全案依違反道路交通管理處罰條例製單舉發並移置保管車輛。

由於徐男女友才是機車車主，得知要扣車後，開始舉雙手拜託員警不要扣車，並施展女性特有的撒嬌戰術，不過見員警仍然不為所動，當場理智線崩潰，跌坐在地上大哭大鬧，大喊「我明天要上班啦！不行啦！」，歇斯底里一度鬧到路中央，令員警傻眼，表示「小姐，扣車而已！又不是世界末日！繳完罰款就可領車！」

徐男女友頻頻責罵徐男為何要喝酒。員警告知，依規定酒駕者，酒測值0.15mg/L以上，就須移置保管酒駕者所騎乘車輛，並告誡她，明知男友喝酒還提供機車讓他騎乘，可見縱容酒駕害人害己，現在已悔不當初。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

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