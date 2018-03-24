第一屆金牌農村決選複審 宜蘭內城社區經營成果亮眼

內城社區成功讓農村再生，吸引許多遊客前往參觀，也帶動農村繁榮。（胡健森攝）

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「鐵牛力阿卡」是內城社區將退役耕耘機改造而成載運遊客的導覽工具，已成為當地知名的觀光特色。（胡健森攝）

第一屆金牌農村競賽將在29日展開決選複審，宜蘭縣內城社區是全國22個入圍者之一，社區在24日舉辦「產業服務園區啟動GO！」活動，邀請民眾一同感受內城社區蛻變之後的活力新氣象，大力支持從旁協助的農委會主委林聰賢也親自參加，肯定內城社區民眾與中央、地方政府通力合作下所展現出來的亮麗成果。

金牌農村是農委會借鏡德國農村成功經驗所舉辦的農村競賽活動，期望能藉以促使農村練習如何團隊合作，讓逐漸沒落的農村不僅能延續，還能發展出創新模式，轉型成新一代的農村，全國共有707個農村參加，宜蘭縣政府所推薦代表宜蘭參賽並順利晉級的內城社區，主要將閒置的內城國小校地打造為「社區產業服務園區」，開創出以人為本、以在地居民生活為主軸的空間。

在社區居民共同努力下，當地的農村特色也逐漸發光發熱，並吸引了許多遊客慕名而來，近年來到內城社區進行農業體驗的人數已經突破每月1萬5000人次，社區也進一步設置產地直銷的市集，讓遊客、消費者和生產者可以共存共榮，也讓內城社區成為新一代農村的典範。

農委會主委林聰賢表示，過去因農村人口外流，「內城國中小」小學部的學生人數不斷減少，但自從內城社區開始推動農村再生後，學生人數在5年內從原本的90人提升到現在的145人，顯示出青年開始願意回鄉發展，但目前還只是見到初步成果，後續還有很多需要弩力的地方，農委會也將繼續協助各地傳統農村發展為複合式農村，透過農村再生，讓農村成為兼顧生活、生產、生態的「生活好地方」。

(中時)

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