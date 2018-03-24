南科健走 球后戴資穎現身 球迷暴動了

世界羽毛球后戴資穎出場引起球迷包圍要求簽名。（程炳璋攝）

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世界羽毛球后戴資穎24日在南科一場活動中，與科技部長陳良基組隊打一局混雙友誼賽。（程炳璋攝）
球后戴資穎與科技部長陳良基組隊打友誼賽。（程炳璋攝）
有球迷興奮高舉標語對戴資穎歡呼。（程炳璋攝）
南科健走 球后球星戴資穎現身 球迷暴動了

南科管理局24日首次在園區內辦3000民眾參與的健走活動，請來世界羽毛球后戴資穎現身，與科技部長陳良基組隊打一局混雙友誼賽，吸引大批球迷到場欣賞球后丰采。未來將持續舉辦大小運動活動，倡導科技與健康結合。

台南科學園區有7萬多名員工，各家企業每年會各自舉辦體育活動，鼓勵員工參與打造健康生活，南科管理局過去以局慶活動為主，今年喊出「健康園區，運動元年」口號，24日在南科鷹萬健康生活館舉辦一場大型健走，開放員工與民眾自由報名，吸引3000人參與。

健走活動全程共5.6公里，過程有5家企業設置茶水站，活動約花1小時20分全部完成。

南科管理局找來剛在全英羽球公開賽拿下二連霸的台灣世界球后戴資穎現身，她與科技部長陳良基組隊，與去年南科羽球賽事冠軍聯電員工黃菁怡、卓國雄進行一場混雙友誼賽。

戴資穎在球迷歡呼聲中出場，她露出靦腆笑容，有民眾早就舉起歡迎海報，要求合照，不少羽球愛好者拿出球拍讓她簽名。

戴資穎表示今年上辦年比賽少，下半年比賽較多，接下來正準備4月底的亞錦賽，之前因比賽而造成的傷勢還好，等候復原即可。

南科管理局表示，未來打算持續舉辦大型開放活動，邀請台灣體壇大咖參與，平常也會舉辦小型活動延續南科員工的運動習慣，包括4月起第一個周三，園區將自組夜跑團，歡迎員工與民眾加入跑步，並有廠商輪流認養茶水站。

(中時)

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