代表出奇招！台大校務會議決擱置「認定校長遴選程序無效」案

台大臨時校務會議24日召開，針對「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」的議程提案，在委員提案擱置的情況下進行不記名投票，圖為參加會議的台大學生代表將選票投給議事服務人員。（季志翔攝）

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旺報
、中時／

**3:15更新**

台大臨時校務會議24日討論校長遴選案，到下午3點8分，5個提案全部擱置。

台大臨時校務會議24日討論校長遴選案，到下午2點，5個提案中已經有3個被擱置，即「建議成立校長遴選爭議委員會調查小組」、以及「檢討校長遴選規章」、「認定校長遴選程序無效」等3案。其中最重要的第三案「認定校長遴選程序無效」，有99票相當於七成的校務會議代表贊成擱置。

24日台大臨時校務會議，依序總共要討論「建議成立校長遴選爭議委員會調查小組」、以及「檢討校長遴選規章」、「認定校長遴選程序無效」、「要求遴選委員會及相關行政單位報告」、「要求學術倫理委員會報告管中閔學術倫理爭議」等5案。

由於物理系主任張顏輝建議，把所有跟校長遴選有關的提案全部退回，等到校長當選人宣布上任之後再討論，「選舉已經選完就要接受結果，維護大學民主！」

最後投票贊成第一案「成立校長遴選爭議調查小組案」是否擱置，有90票贊成擱置、58票反對擱置。第一案決定擱置。第二案「檢討校長遴選規章」，有97票贊成擱置、40票反對擱置。第二案決定擱置。第三案「認定校長遴選程序無效」，有99票贊成擱置、37票反對擱置、空白3票、廢票1票。第三案決定擱置。

第四案「建請遴委會及相關行政單位 就遴選疑義提供資料及報告案」，有97票贊成擱置、37票反對擱置、空白3票、廢票1票。第三案決定擱置。

第五案「要求學術倫理委員會報告管中閔學術倫理爭議」，有90票贊成擱置、41票反對擱置、空白1票、廢票1票。第五案決定擱置。

不過經過議事員指出，提案通過擱置，會期當中也就是24日當天，需有校務會議代表提案，才能再以臨時提案的方式處理。

(旺報)

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