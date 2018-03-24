想睡卻睡不著？ 5個另類的助眠方法 讓每個夜晚一覺到天亮

2018年03月24日 22:22 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 吳佳穎、編輯

我們可能看過很多關於睡眠品質的文章，也知道要有好的睡眠不外乎睡前少用手機平版、下午過後不喝咖啡等，現在國外報導新研究5個另類幫助睡眠的方法。

1、臥室門打開

當我們在睡覺時，如果將臥室門窗關閉時，通風會較不良，這意味著房間內可能產生幾種化學物質，包含二氧化碳的物質，這些可能會影響健康、注意力及放鬆等等，這不僅會使我們整個晚上更頻繁地醒來，過量的二氧化碳也會影響隔天沒有清新空氣的感受。

如果因為開門窗會有噪音或是外面天氣太糟，那麼將房間門半開， 另外，房間的塵埃也會受影響，因此保持清潔也是改善睡眠的方法。

有些人習慣睡前洗澡，有助紓壓入睡。(圖/shutterstock)

2、睡前洗個熱水澡

當我們準備睡覺時，體溫會逐漸下降，這會影響睡眠的狀況，如果要有個好睡眠，不妨在睡前75-90分鐘洗熱水澡，這樣當你準備睡覺時，身體就會降到最舒適、放鬆的體溫。而專家也提到，最好的方式是泡澡比淋浴來的更有效，如果家裡沒有澡缸，那就淋浴20分鐘以上。

3、放下睡眠追蹤

很多人因為睡眠品質不好，會戴上睡眠追蹤器幫助監控睡眠狀態，但它可能會適得其反。因為當我們追求這些設備上的數據時，往往過度依賴，最後造成壓力、焦慮導致更睡不著，而市面上一些睡眠追縱器，並非精準到可以分析你的任何時刻，例如他無法精準的判斷何時熟睡、何時淺眠，只是靠著人體動做的頻率來分析，這樣對於想要睡好覺的人可能會更煩躁。

4、適量的輕運動

長期以來，很多文章提到白天運動可以幫助晚上更好睡，但通常不是立竿見影。專家提到，如果患有慢性失眠症，那就不會一個晚上鍛煉好就能睡得更好，反之，會更讓人疲憊不堪。因此想要好好的睡上一覺，利用規律的輕運動，有助於調節晝夜的節奏，讓身體慢慢習慣。

而輕運動像是太極、瑜珈等，讓身體在每天定時規律的做，漸漸養成習慣。

睡前滑手機讓你更難入睡。(圖/shutterstock)

5、琥珀色眼鏡

睡覺前減少手機、平版或電視這些藍光的干擾是一直在提醒的，但有時候因為工作的關係，或不得不看這些裝置的時候，就可以配戴降低藍光的瑚珀色眼鏡。

根據哥倫比亞大學的研究人員在一項小型研究中，讓失眠者實驗一週，請他們睡前都佩戴琥珀色眼鏡兩小時，最後發現，他們比平常多了30分鐘的睡眠時間。

(中時電子報)