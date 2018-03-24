這城市不為任何政黨而存在 親民黨吳益政投入高市長選舉

2018年03月24日 14:34 中時 劉宥廷

吳益政說，主要是鼓勵所有在野黨或對高雄有想法的人一起參加，此過程建立公民參與對話機制，讓真正民意得以呈現，他預估在7、8月進行初選民調，若能得到多數民眾支持，就會正式參選。(劉宥廷攝)

吳益政強調，討論城市的問題、人民的痛苦的在那裡、解決之道為何，找出更好的政見和更好的人，讓市民決定在野勢力由誰來挑戰執政黨。(劉宥廷攝)

「這城市不是為任何政黨而存在的！」親民黨高市議員吳益政表態以無黨籍投入高雄市長選舉，吳說，主要是鼓勵所有在野黨或對高雄有想法的人一起參加，此過程建立公民參與對話機制，讓真正民意得以呈現，他預估在7、8月進行初選民調，若能得到多數民眾支持，就會正式參選。

針對吳益政的參選，已宣布爭取國民黨提名參選市長的立委陳宜民表示歡迎，但要到7、8月再整合，可能時間有點晚；國民黨高市黨部主委韓國瑜則尊重吳的決定，他覺得如果要一起做民調，可能有所不宜。

吳益政指出，他自2002年擔任市議員迄今，一直都是以「城市治理者」視野出發，16年32次大會、每次議程與預算審查未曾缺席，細數包括高雄厝、太陽能屋頂設置、高市綠建築自治條例設置，太陽能船、公車電動化等政策推動來回應氣候變遷，背後帶動產業轉型利基。

另高雄鐵路地下化工程的推動與高雄車站的設計與市民對話等，也是他積極聯繫公部門及中央民代，召開多場公聽會、論壇等，為高雄未來城市風貌轉變而努力；甚至近來也吹起了文資保存的風氣，城市開始有了拆與不拆的衝突，在面對不斷出現的衝突矛盾時，城市該往那一種價值發展，突顯領導人的智慧。

吳說，現今高雄地方政治情況讓人擔心，民進黨執政多年、議會過半，許多政策與法案看似充分表達意見，但最後都被綠營以人數優勢表決強勢通過，缺乏制衡與監督力量；而國民黨強烈主導特定人選反讓其他優秀人才被壓抑，起碼應透過民調才能知道。

吳表示，此參選是希望能讓選民「回歸政策、不看顏色」，並希望在他宣布參選後高雄在野勢力能集結，透過網路直播或各公民團體場子讓市民問到飽，回答市民提出的每一個問題，了解自己是不是得到廣泛認同。

吳強調，討論城市的問題、人民的痛苦的在那裡、解決之道為何，找出更好的政見和更好的人，讓市民決定在野勢力由誰來挑戰執政黨；這項決定已向親民黨主席宋楚瑜報告。

(中時)