太陽花議員爆性侵疑雲 人妻、綠帽夫接連告

新科議員爆出車上性侵人妻疑雲，遭到人妻及其丈夫接連控告。(示意圖/中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

太陽花學運總指揮陳為廷好友、新科議員陳姓男子，遭到阮姓人妻指控車上強暴，陳男獲不起訴處分，阮女丈夫收到處分書時，才得知自己被戴綠帽，再告陳男妨害婚姻，陳男一審獲判無罪。

據判決書，阮姓女子指控，2015年陳男假借處理店內糾紛，在車上對她性侵得逞，「講沒幾句話後，就強迫我跟他發生性行為，他用兩手壓住我，對我又摸又親」阮女表示，擔心陳的議員身分會對她不利，第一時間沒報警；阮女還說，陳男拿出他幫助老人、做善事的照片給她看，「如果我告他，會毀了他」，阮女心軟決定不提告。

事隔7個月後，阮女看到陳男臉書自爆婚外情，看清陳男真面目決定提告，不過檢方調查，認為阮事隔多時才提起妨害姓自主告訴，還收下陳給的外套，種種跡象不符常情，給予陳男不起訴處分。

而阮夫在車震事件1年5個月後，收到處分書才知道妻子與陳男的糾葛情事，火大告陳妨害婚姻。法官審理認為，阮女LINE上稱，陳對她做「那種亂來的事」、「不應該做的事」等，除這些對話外並無其他證據，可證明阮女與陳男有過性行為，一審判陳男無罪，可上訴。

據蘋果報導，陳姓議員低調回應，稱阮女指控都是不實在的，律師建議他不要做任何回應，讓謠言不攻自破，未來也不會反控誣告。

(中時電子報)

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