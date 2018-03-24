黎明開趴她留最後 助理成天王嫂「2優勢」曝光

2018年03月24日 14:39 中時電子報 蔡曉婷

香港四大天王中最後的黃金單身漢黎明日前正式宣告死會當爸，與助理女友Wing有喜，港媒曝光Wing從助理一路走近黎明身邊的過程，透露黎明近年來變得很宅，有利於和身邊人培養感情，以及Wing多次在黎明工作上巧妙獻計，是Wing順利上位天王嫂的主因。

黎明先前在聲明中表示：「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種缘份」，透露女友Wing也有過一段婚姻，據《明周》報導，Wing的前夫是財力雄厚的「太子爺」，離婚後Wing曾短暫和一名富二代賽車手交往，兩人去年10月還一起參加朋友婚禮，未料半年後Wing便換了伴，還懷了6個月身孕。

報導指出，黎明最近很愛待在家裡，也喜歡邀好友來家中聚會，但隨著身邊好友都有各自家庭，無法久待，沒羈絆的Wing往往成為聚會中最後離開的人，也和黎明有更多時間共處，進而發展出感情，據知Wing在2010年時加入黎明公司，起初為李治廷助理，李治廷約滿離開後，Wing才轉而成為天王助理。

2016年是黎明出道30周年，求新求變的Wing在這一年替黎明開通數個社群帳號，甚至幫黎明想出新分身「明蝠俠」，讓黎明形象更年輕，同年因消防問題，黎明開唱被迫喊卡，也是Wing出主意叫黎明拍影片道歉，順利化解危機，每每出招都幫天王成功弭平風波，也難怪黎明對Wing百依百順，甚至共組家庭。

(中時電子報)