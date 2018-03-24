兒子捐肝後卻排斥 殯葬師二度換肝重生

2018年03月24日 15:02 中時 馮惠宜

43歲殯葬師黃先生（左）二度接受捐肝，出面感謝捐贈者大愛，讓他重生。（馮惠宜攝）

43歲殯葬師黃先生去年1月檢查出肝臟惡性腫瘤，18歲的兒子毅然捐肝，可惜因術後排斥，暴瘦嚴重黃疸、吐血，萬念俱灰時獲器官捐贈，讓他重獲新生，中國附醫24日辦器官捐贈感恩追思會，他現身感謝所有捐贈家屬大愛，也承諾一定珍愛身體、努力行善，把愛傳下去。

手持黃色玫瑰、在「感恩的心」、「感謝你的愛」樂音中，中國醫藥大學附設醫院24日舉辦器官捐贈感恩追思會，由器官移植中心院長鄭隆賓帶領醫療團隊以及器官捐贈家屬及受贈者一起追思捐贈者大愛，殯葬師黃先生也現身感謝。

黃先生從小B型肝炎帶原，一直定期追蹤，卻在去年1月發現罹肝癌，剛滿18歲的長子在獲知血型不一樣也能移植時，勇敢捐肝救父，可惜移植後不到一周即發現嚴重排斥，醫療團隊即為他登錄器官移植、等符機會，漫長的等待中黃先生暴瘦、黃疸，甚至吐血，絕望到寫下遺囑，去年10月13日直接獲通知可以接受二度器官移植，他還記得當時和太太相擁而泣，重生後他熱心公益，希望用有用的身體讓「恩公」的愛傳下去。

捐贈者家屬35歲陳小姐回憶，父親因高血壓、洗腎中風昏迷，當時才20歲的她為遵從父親遺願簽署器官捐贈，多年來內心飽受民間「死要全屍」的煎熬，甚至想自殺，近年她投身健康營造，為老人送餐、推廣正常營養知識，幫助許多人找回健康，從而體會到父親遺愛人間很偉大，是很榮耀的事。

鄭隆賓指出，台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，讓許多面臨器官衰竭的病患，因等不到器官而死亡，希望藉此活動呼籲大家一起響應器官捐贈，讓生命以另一種型式延續下去。

(中時)