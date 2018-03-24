慘！同學狂咳2個月 竟是結核病還傳染給他

潛伏性結核感染者的林同學，經治療後已成功戰勝病魔。（倪浩倫攝）

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一名25歲、就讀研究所碩二的林同學，大學時期，必修課上坐他附近的同學，莫名的連續狂咳嗽長達2個多月，從診所轉到大醫院檢查才確診「結核病」，全班30多名師生都得接受追蹤檢查，自己也被檢出「潛伏性結核感染者」，幸透過規律吃藥，歷經3個月成功戰勝疾病，成為「終結結核」的最佳代言人。

今天是世界結核病日，並以「END TB終結結核」作為今年主題，盼政府、醫界、民間等各個領域，都能過發揮領導力來終結結核病。衛福部長陳時中表示，統計顯示，我國每年「新發生個案」最多的法定傳染病，就是結核病，但在長時間、各界的努力下，終於在去年成功將我國的結核病新發案數，降到1萬人以下，治癒率更可高達8成。

曾經是「潛伏性結核感染者」的碩二生林同學表示，大學時，必修課上的一名好朋友突然開始瘋狂咳嗽，診所檢查時，也一度以為只是重感冒，但卻連咳2個多月都沒好，轉往大醫院檢查後才知道罹患結核病。

由於班上30多名師生都是結核病的接觸者，不久就有衛生單位人員到班上，要求全體師生接受檢查；林同學說，首次檢查顯示他並未帶原，但數月後再次檢查時，則確定他是潛伏性結核感染者，也就是已遭感染、但還未發病。

確診後，衛生單位人員很仔細的介紹結核病，告訴他只要完成療程，結核病是可治癒的，讓林同學安心不少；事後，他乖乖遵循醫囑，完成3個月的療程，成功戰勝病魔。

衛福部疾管署副署長莊人祥說，結核病是可預防、可治療的疾病，除了發病者，衛生單位現也會對潛伏者進行投藥，避免其發病。林同學說，吃藥過程除了尿液會變得較黃，自己沒有感受到其他的副作用。

(中時)

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