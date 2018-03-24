張淑芬帶台積電員玩花蓮 下令「用購買力助花蓮」

2018年03月24日 15:44 中時 張祈

縣長傅崐萁到場迎接貴賓來訪。（張祈攝）

行政院政務委員陳美伶（左二）、台積電董娘張淑芬（左三）也跟著台積電觀光專列首發團一同來訪花蓮，花蓮縣長傅崐萁（右三）、立委徐榛蔚（右二）、花蓮市長魏嘉賢（右一）及東部聯合服務中心執行長許傳盛（左一）皆到場迎接。（張祈攝）

由台積電董娘張淑芬率領的台積電觀光專列首發團今早抵達花蓮火車站，花蓮縣政府以原住民歌舞迎接，感謝企業實際行動，首發團總計700名員工來訪，張淑芬表示，台積電用行動力挺花蓮，告訴大家花蓮好山好水好安全，並呼籲員工要盡量買！

首發團由台積電慈善基金會董事長張淑芬領軍，率領700名員工及眷屬到花蓮2日遊，首日以花蓮市區、七星潭景點為主，晚間安排員工自理品嚐在地小吃、美食，晚間9點特地安排「花蓮伴手禮採買」行程，明日行程則安排5項路線選擇，以北區、中區景點為主，賞鯨、海洋公園、林田山及兆豐農場都在選項內，預計下午3時結束行程。

「行動積極、牽手花蓮」張淑芬指出，台積電震後積極投入災區損壞物復原，目前受理件數完成已半數，也派員對災區兒童進行心理撫慰，為了活絡商家經濟，也發動旗下1萬名員工團購花蓮名產、美食，加上員工旅遊補助，號召大家一起用行動力挺花蓮。

為提振花蓮觀光，台積電不僅補貼每名員工3000元旅遊津貼，更與台鐵合作，連車票也包了，6月底規劃9梯次觀光專列，提供6500名員工及眷屬花蓮旅行補助。

縣長傅崐萁親臨現場迎接首發團到來，他指出，花蓮依舊美麗，縣府也推出多項行動方案，以觀光專列方式加開火車班次，爭取大企業以員工旅遊引導員工造訪花蓮，活絡觀光產業，歡迎全國人民一起來花蓮玩，加速地震後復原的腳步，也見證花蓮的淳樸善良的美麗。

(中時)