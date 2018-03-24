自願被俘替換人質 法國英雄警官傷重不治

2018年03月24日 15:29 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，昨晚一名自稱效忠伊斯蘭國（IS）的槍手，闖入法國西南部特雷比鎮（Trebes）超市，開火射擊顧客和員工，並挾持了人質與警方對峙多時。其中一名趕往現場的警官貝特拉米（Arnaud Beltrame），為救出被挾持的人質，自告奮勇向歹徒提出交換人質，由他替代、讓人質能平安離開。但在後面攻堅槍戰中，貝特拉米遭槍手開槍重傷，經一夜救治後仍回天乏術，享年45歲。

法國內政部長科隆博（Gérard Collomb）透過推特表達哀悼之意，「他（貝特拉米）為法國殉職，法國人民絕不會忘記他的英雄事蹟，與犧牲自我的勇氣。」馬克宏（Emmanuel Macron）總統在貝特拉米仍在搶救期間，對這名被譽為英雄的警官致敬：「他拯救了許多人命，為同事與國家爭光。」

法國西南部特雷比鎮，昨晚發生槍手在超市挾持人質的恐攻事件。（圖/路透社）

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 2018年3月24日

昨晚發生於法國西南部城鎮的槍擊案，共造成3人死亡、16人受傷。事發第一時間，極端組織伊斯蘭國就對外「承認」是他們所為，並經過法國警方調查後，確認槍手的身份是25歲的拉克迪姆（Radouane Lakdim），挾持超市的過程中，他向警方要求、釋放2015年造成130人死亡的巴黎恐攻主要嫌疑人薩拉赫·阿卜杜勒-薩拉姆（Salah Abdeslam）。

昨晚的挾持人質事件，被法國政府定調為恐攻，加強當地的警力防備。（圖/美聯社）

LIVE l En direct du ministère de l'Intérieur suite à l’attaque terroriste à Carcassonne et à Trèbes.https://t.co/iYpTWlvBRs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2018年3月23日

但諷刺的是，法國內政部對於槍手拉克迪姆的認知極少，只知道他出生於北非摩洛哥、擁有法國國籍，2011年因非法持槍與2015年遭指控攜帶毒品，因此在警方資料中留下紀錄。據了解，拉克迪姆與數位姊妹居住在南部大城卡卡頌（Carcassonne）公寓內，如今法國警方仍持續深入調查中。

昨晚的挾持超市事件，最終在特警隊攻堅擊斃槍手落幕。（圖/美聯社）

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(中時電子報)