自願被俘替換人質 法國英雄警官傷重不治

昨晚自願替換人質的法國警官貝特拉米，最終傷重不治，享年45歲。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，昨晚一名自稱效忠伊斯蘭國（IS）的槍手，闖入法國西南部特雷比鎮（Trebes）超市，開火射擊顧客和員工，並挾持了人質與警方對峙多時。其中一名趕往現場的警官貝特拉米（Arnaud Beltrame），為救出被挾持的人質，自告奮勇向歹徒提出交換人質，由他替代、讓人質能平安離開。但在後面攻堅槍戰中，貝特拉米遭槍手開槍重傷，經一夜救治後仍回天乏術，享年45歲。

IS槍手法國超市挾人質釀2死　嫌犯遭擊斃

法國內政部長科隆博（Gérard Collomb）透過推特表達哀悼之意，「他（貝特拉米）為法國殉職，法國人民絕不會忘記他的英雄事蹟，與犧牲自我的勇氣。」馬克宏（Emmanuel Macron）總統在貝特拉米仍在搶救期間，對這名被譽為英雄的警官致敬：「他拯救了許多人命，為同事與國家爭光。」

法國西南部特雷比鎮，昨晚發生槍手在超市挾持人質的恐攻事件。（圖/路透社）

昨晚發生於法國西南部城鎮的槍擊案，共造成3人死亡、16人受傷。事發第一時間，極端組織伊斯蘭國就對外「承認」是他們所為，並經過法國警方調查後，確認槍手的身份是25歲的拉克迪姆（Radouane Lakdim），挾持超市的過程中，他向警方要求、釋放2015年造成130人死亡的巴黎恐攻主要嫌疑人薩拉赫·阿卜杜勒-薩拉姆（Salah Abdeslam）。

昨晚的挾持人質事件，被法國政府定調為恐攻，加強當地的警力防備。（圖/美聯社）

但諷刺的是，法國內政部對於槍手拉克迪姆的認知極少，只知道他出生於北非摩洛哥、擁有法國國籍，2011年因非法持槍與2015年遭指控攜帶毒品，因此在警方資料中留下紀錄。據了解，拉克迪姆與數位姊妹居住在南部大城卡卡頌（Carcassonne）公寓內，如今法國警方仍持續深入調查中。

昨晚的挾持超市事件，最終在特警隊攻堅擊斃槍手落幕。（圖/美聯社）

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)

文章來源：French police 'hero' dies of wounds

更多精彩新聞請見國際頻道！
鷹派波頓任國安顧問 包道格：有… 南北韓29日舉行高級別會談

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。