台中性平大會考結合花博 千名考生戴「希朵花頭套」

2018年03月24日 15:42 中時 陳世宗

全國各縣市考生戴上「希朵花頭套」，鼓勵讓性平知識融入市民生活中。（陳世宗攝）

台中市政府社會局全國首創的「性平大會考」活動，今年響應花博盛會融合聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》的簡稱「CEDAW」發想，取諧音「希朵」，寓意希望的花朵；副市長林依瑩說，市府從6大面向關注婦女福利與權益，推廣深具寓教於樂。

社會局說，迎接今年花博盛會，市府並建立花博「性別友善環境評核指標」，，經多次跨局處專案小組研商，花博期間除廁所及專為孕婦貼心設計的場域，指標中還包括集（哺）乳室、適合推行娃娃車及輪椅的平坦路面與步道、提供女性農民及弱勢婦女販售機會等，積極推展落實性別友善。

社會局表示，聯合國通過《消除對婦女一切形式歧視公約》(簡稱CEDAW)，目的為保障男女在各方面享有平等權利，此公約被稱為「婦女人權法典」，台灣並於100年三讀通過CEDAW施行法，要求各級政府機關須採取立法或行政措施，消除性別歧視。

副市長林依瑩24日至市民廣場參加「希望的花朵~性平大會考」活動暨記者會，與來自全國各縣市的千名考生戴上「希朵花頭套」，鼓勵讓性平知識融入市民生活中。

林依瑩指出，市府配合中央政策，從女性社會參與、勞動與經濟、福利與脫貧、教育媒體與文化、健康與醫療、人身安全與性別友善環境等6大面向，關注婦女福利與權益；市府致力推動地方性別平等培力等，獲得行政院「性別平等創新獎」及「金馨獎優等獎」肯定。

(中時)