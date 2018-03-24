宣布參選台北市長 泌尿科權威邱文祥：100個P才有一個DEAN

友善列印
中時

前台北市副市長、泌尿科權威邱文祥今天透過臉書宣布，以無黨籍身分參加年底台北市長選舉，今天下午2時也舉辦記者會，正式宣布投入選舉，他打出院長DEAN RIGHT名號，笑說「一百個P才有一個DEAN」，衝著挑戰現任市長柯文哲濃厚。

邱文祥說明自己經歷和參選想法，他說，自己從小在台北長大，陽明大學畢業後在台北榮民總醫院服務，曾擔任過台北市衛生局長、副市長、花博基金會董事長、亞洲泌尿醫學會秘書長等職務。

邱文祥說，這3年台北市政嚴重空轉，令他很擔心，例如局處首長相繼去職、大巨蛋一直沒解決，以大巨蛋來說，他和柯同是外科醫生，肚子打開不動了，「我擔心得不得了！」底下是捷運板南線，如果大巨蛋因累積生鏽崩塌了，那台北市就糟糕了，所以，才決定參選。並提出若是他當市長，一定會把大巨蛋蓋好，開國際標把關安全問題，並以第一年先開放2萬人入場、看狀況第二年、三年依序增加。

邱文祥也提出12項問題的市政白皮書，除了大巨蛋外，還有內湖交通、老舊社區、國小英文教育等。邱文祥說，他提出的市政，都是為了年輕人、考量到未來工作機會。

邱文祥說，從4月10日起會以臉書直播方式討論市政，並邀請10多位醫界專家討論醫學新知，希望透過直播網路讓市民更了解、肯定自己，支持自己選台北市長。

至於外界認為他會瓜分藍營選票，未來是否可能會與藍營整合？邱文祥強調，自己無黨無派，無論民調高低，絕對參選到底。

柯文哲上午出席ATCC全國大專院校商業個案大賽開幕典禮，也被問及他與教授李錫錕預定參選台北市長，都循柯文哲無黨素人的模式，成為第二個白色力量。對此，柯文哲說，其實這兩人都有一定的水準，但能不能成功，有時「時也、運也、命也。」邱文祥對此回應，現在台北市民對黨、派沒有意見，「我覺得我運勢也很好、年輕人也很喜歡我啊」。

(中時)

無不法出境無兼職仍卡管 洪孟楷… 與名嘴槓上 柯P嗆：我活著就是對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。