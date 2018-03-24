宣布參選台北市長 泌尿科權威邱文祥：100個P才有一個DEAN

2018年03月24日 15:41 中時 柯伶穎

前台北市副市長、泌尿科權威邱文祥今天透過臉書宣布，以無黨籍身分參加年底台北市長選舉，今天下午2時也舉辦記者會，正式宣布投入選舉，他打出院長DEAN RIGHT名號，笑說「一百個P才有一個DEAN」，衝著挑戰現任市長柯文哲濃厚。

邱文祥說明自己經歷和參選想法，他說，自己從小在台北長大，陽明大學畢業後在台北榮民總醫院服務，曾擔任過台北市衛生局長、副市長、花博基金會董事長、亞洲泌尿醫學會秘書長等職務。

邱文祥說，這3年台北市政嚴重空轉，令他很擔心，例如局處首長相繼去職、大巨蛋一直沒解決，以大巨蛋來說，他和柯同是外科醫生，肚子打開不動了，「我擔心得不得了！」底下是捷運板南線，如果大巨蛋因累積生鏽崩塌了，那台北市就糟糕了，所以，才決定參選。並提出若是他當市長，一定會把大巨蛋蓋好，開國際標把關安全問題，並以第一年先開放2萬人入場、看狀況第二年、三年依序增加。

邱文祥也提出12項問題的市政白皮書，除了大巨蛋外，還有內湖交通、老舊社區、國小英文教育等。邱文祥說，他提出的市政，都是為了年輕人、考量到未來工作機會。

邱文祥說，從4月10日起會以臉書直播方式討論市政，並邀請10多位醫界專家討論醫學新知，希望透過直播網路讓市民更了解、肯定自己，支持自己選台北市長。

至於外界認為他會瓜分藍營選票，未來是否可能會與藍營整合？邱文祥強調，自己無黨無派，無論民調高低，絕對參選到底。

柯文哲上午出席ATCC全國大專院校商業個案大賽開幕典禮，也被問及他與教授李錫錕預定參選台北市長，都循柯文哲無黨素人的模式，成為第二個白色力量。對此，柯文哲說，其實這兩人都有一定的水準，但能不能成功，有時「時也、運也、命也。」邱文祥對此回應，現在台北市民對黨、派沒有意見，「我覺得我運勢也很好、年輕人也很喜歡我啊」。

(中時)