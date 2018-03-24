當年相挺成就音樂事業 余光最感謝這個人

余光（中）上《閃亮的年代》與主持人陶傳正（右一）合影。（圖片提供：公視）

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余光（後排左三）上節目大誇陶傳正（後排左四）當年情義相挺。圖片提供：公視）

「西洋音樂教父」余光日前上公視旗艦音樂節目《閃亮的年代Yesterday Once More》錄影，節目中透露，當年若不是主持人陶傳正義氣相挺，出錢資助他的事業，讓他感激在心，並在節目現場送上2004、2005年，陶傳正與他的偶像金祖齡的合照。陶傳正看到照片後又驚又喜，感動地直說：「我完全沒有期待，會有這張相片出現」。

陶傳正透露16歲就迷上金祖齡的歌，就讀大二時與老婆第一次約會，就帶她去國際學舍聽金祖齡的「Marlboro」樂團演唱。當晚有七、八個樂團演唱，她老婆至今永遠難忘的就是金祖齡那時演唱〈蒼白的淺影〉(A Whiter Shade of Pale)，陶傳正也很愛唱這首歌。

後來，金祖齡移居美國，陶傳正輾轉連絡上，只要金祖齡回國，兩人總會相聚。

2004、2005年金祖齡回台灣在君悅飯店舉辦Dinner Show，陶傳正特別訂了一桌，邀請老婆、朋友一起聽歌，沒想到，金祖齡竟特別走到陶太太的面前對著她唱〈蒼白的淺影〉，唱完還指著他跟大家說：「當年就是這個小子唱這首歌，這個女孩就嫁給他了！」並熱情邀請陶傳正上台一起唱，陶傳正不敢而婉拒，但是，這一幕陶傳正永遠難忘。後來，聽到金祖齡在美國過世，他覺得很遺憾。

(中時)

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