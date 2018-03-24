飆7局失1分好投 王維中開幕戰先發摘勝！

效力於南韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，24日在南韓慶尚南道昌原馬山棒球場先發主投，出戰LG雙子隊。5局下恐龍以2比1暫時領先。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

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中時電子報

王維中今年自釀酒人轉戰韓國職棒NC恐龍，今(24日)開幕戰先發對LG雙子，跟雙子洋投威爾生(Tyler Wilson)上演「高顏值對決」，王維中韓職初登板，不負眾望飆7局失1分好投，率NC恐龍4比2贏球，摘下轉戰韓職第一勝，並獲選單場MVP。

王維中開幕戰先發 哥哥王躍霖：要他「猛一波」

25歲的王維中轉戰NC恐龍，成為韓職首名來自台灣的洋將，靠著身手榮膺開幕戰先發。有趣的是，王維中在韓國《野球朋友》網站在臉書發起的「最帥洋投」票選中，被評為顏值第二帥的洋投，他要跟第一帥威爾生同場較勁。

王維中首局雖安全過關，但2上就遇亂流，連挨2安後，被6棒蔡恩成擊出高飛犧牲打掉1分。不過，這也是王維中此役唯一的失分；他在第3到第5局雖局局被攻占二壘得打圈，但隊友守備幫忙，演出3次雙殺守備，助王維中度過危機。

王維中前5局僅用64球，NC恐龍打線也給他2分助拳；接著他第6和第7局穩定下來，只再被擊出1安，另有2次三振，投完7局帶著勝投候選資格打卡下班。總計王維中用89球投7局被打6安失1分，有6K跟1保送，最快球速152公里。

王維中下場後，NC恐龍打線於8下再發動攻勢，添得2分保險分。NC恐龍靠3名牛棚投手，接力完成最後2局投球，僅讓LG雙子再得1分，終場4比2拿下勝利，也助王維中拿到轉戰韓職的首場勝投，也是睽違多時，再有台灣旅外投手在開幕戰奪勝，前一次是王建民在2008年獲得。

(中時電子報)

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