北市長之爭 孫大千：這人嚴重衝擊柯文哲基本盤

2018年03月24日 16:09 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲。(中時資料照)

年底台北市長選舉，孫大千、蘇煥智、邱文祥等人已表態參選，「錕P」李錫錕明天宣布，預料以無黨籍身份角逐北市長。孫大千今分析戰局，指蘇煥智可大幅吸收深綠獨派選票，李錫錕可大幅獲得年輕新興選民認同，將嚴重衝擊柯文哲基本盤。

台大政治系教授李錫錕，是高人氣網紅，被稱「Power錕」，智者型語錄深受學生喜愛。孫大千在臉書發文，指李錫錕若投入市長選舉，對傳統藍綠的政治板塊影響有限，但是卻可以大幅獲得年輕新興選民的認同，將會嚴重衝擊到柯文哲的基本盤。

前台南縣長蘇煥智，已宣布退出民進黨參選，而柯文哲「兩岸一家親」言論惹深綠不滿。孫大千說，蘇煥智可大幅吸收深綠獨派選票，對年輕中間選民和藍軍傳統選民號召有限；蘇煥智參選，對未來民進黨候選人將是沉重壓力。

前台南縣長蘇煥智。(中時資料照)

前立委孫大千。(中時資料照)

以下為孫大千臉書全文：

年底台北市長的選舉，將是一個群雄並起，相互制衡，全面混戰的格局！

從蘇煥智、邱文祥和李錫錕三位優秀的人才，已經或是可能，宣布以無黨籍身分投入年底的台北市長選舉，再加上，時代力量也極有可能與民進黨分道揚鑣，自推林昶佐參選。這一切的變化，都可以再一次的證明，台灣的政治版圖已經在進行重組。

這四人的加入戰局，對各陣營的選情將會造成不同的變化：

第一，蘇煥智壓縮民進黨。蘇煥智將可大幅吸收深綠獨派的選票，對年輕的中間選民和藍軍傳統選民的號召有限。因此，蘇煥智的參選，對未來民進黨的候選人來說將會是沈重壓力。

第二，邱文祥瓜分國民黨。邱文祥長期以來與國民黨籍市議員及藍軍地方勢力關係良好，同時，亦可能爭取一部分中間選民的選票。所以，對藍營候選人將會是極大的挑戰，也會些微削減柯文哲的力量。

第三，李錫錕強碰柯文哲。李錫錕倘若投入市長選舉，對傳統藍綠的政治板塊影響有限，但是卻可以大幅獲得年輕新興選民的認同，將會嚴重衝擊到柯文哲的基本盤。

第四，林昶佐牽制民進黨縣市議員席次。不管時代力量推出林昶佐參選台北市長的目的是為了拉抬時力的全國縣市議員選情，或是做為與民進黨談判2020年立委選舉席位分配的籌碼。事實上，對縣市議員的氣勢必然會有所助益，所以，首當其衝的是民進黨的縣市議員選情。但是，對柯文哲的威脅卻是相當有限。因為，畢竟當年時代力量的崛起風潮中，柯文哲可是最主要的推手。

(中時電子報)