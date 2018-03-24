搭米其林熱潮　澳門「麗軒」邀台旅客嘗鮮

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《米其林指南》3月14日首度發表台北版名單，在台掀起一股「摘星」風潮，連續2年獲得米其林1星的澳門麗思卡爾頓酒店「麗軒」餐廳，趁這股熱潮推出宣傳，邀請台灣遊客至澳門旅遊時，順道品嘗精緻粵菜與佳釀。

高級粵菜食府「麗軒」位於澳門麗思卡爾頓酒店51樓，傲居城市上空，是全澳門最高樓層的中菜廳，連續2年榮獲米其林星級殊榮，憑藉精緻的烹調技藝及別出心裁的菜式，於《米其林指南香港澳門2018》獲得「1星米其林餐廳」，並在《Hong Kong Tatler 2018》中榮膺「最佳食府」。

麗軒主打精緻粵菜，由總廚傅文彪主理，對粵菜秉持熱愛的他，從設計、烹飪到挑選食材都不馬虎，曾為香港麗思卡爾頓酒店「天龍軒」拿下米其林2星殊榮，而「麗軒」是傅獨力主理的首間餐廳，每道美饌均由他盡心烹調，精選佳餚包括蜜燒西班牙黑豚肉叉燒、龍皇蛋白蒸蟹拑、麗軒特色梅菜扣腩肉、帝皇御品燴飯等。

麗軒表示，不只主廚用心設計菜色，餐挺也提供精選佳釀，包括一系列產於法國波爾多特別年份、或選自葡萄牙最頂級酒窖的美酒。此外，有專門的茶藝師為賓客選茶，使用餐享受提升至極致。

不僅菜色迷人，麗軒的裝潢也費盡心思，請來日本知名設計公司Strickland設計，融合中國與葡萄牙特色，藍色陶器配以牆上充滿葡萄牙特色的瓷磚，讓賓客重返昔日的澳門，感受中葡殖民地色彩。

(中時)

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