批評管中閔　台大前國際長：已走向人身攻擊

台大臨時校務會議24日召開，台大校長郭大維（右三）率校內行政人員出席。（季志翔攝）

友善列印
旺報
台大校務會議24日討論管中閔案，會中「成立本校校長遴選爭議調查小組案」經在場代表不記名投票表決後遭擱置。圖為工作人員收取與會代表選票。(中央社)

台大24日召開臨時校務會議，共羅列5案討論準校長管中閔案，會中多名校務會議代表、校內主管表達意見，台大前國際長沈冬說，台大已長達9個月沒有校長，校務嚴重延宕，校內教師對於管的批評，已走向人身攻擊，變成「寧為玉碎，不為瓦全」的局面。

沈冬說，管中閔案至今已變成「信者恆信、不信者恆不信」的狀態，學校不少教授甚至比照做研究的方式，「變成在事情中找裂痕，走向寧為玉碎，不為瓦全」，並且諸多校內師生對於管中閔的批評，已經涉入人身攻擊，有人甚至說：「就算他上任了，還能做多久，司法又將如何調查！」

沈冬指出，「台大是一體的」，批評不能涉及人身攻擊，而管中閔為國際知名學者、中研院院士，受到學界尊敬，不應當受到如此批評。

沈冬也提到，台大迄今已9個月沒有校長，導致校務推動嚴重延宕，她過去曾任6年國際長，明白國際交流需要花心思、時間，如今沒有決策者來帶領校務，「難道不知道有人在看台大的笑話嗎？」台大如果要需要蒸蒸日上、舉步向前，一定要終結這個問題。

最後他也表示，「這段時間以來，可以看到人事室、學倫會還有秘書室這段時間以來的辛勞，但各界應尊重遴選委員會的決定，支持新校長上任」。

(旺報)

搭米其林熱潮　澳門「麗軒」邀台… 深奧電廠擴建　毒物專家：政府應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。