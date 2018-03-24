批評管中閔　台大前國際長：已走向人身攻擊

2018年03月24日 16:41 旺報 李侑珊

台大校務會議24日討論管中閔案，會中「成立本校校長遴選爭議調查小組案」經在場代表不記名投票表決後遭擱置。圖為工作人員收取與會代表選票。(中央社)

台大24日召開臨時校務會議，共羅列5案討論準校長管中閔案，會中多名校務會議代表、校內主管表達意見，台大前國際長沈冬說，台大已長達9個月沒有校長，校務嚴重延宕，校內教師對於管的批評，已走向人身攻擊，變成「寧為玉碎，不為瓦全」的局面。

沈冬說，管中閔案至今已變成「信者恆信、不信者恆不信」的狀態，學校不少教授甚至比照做研究的方式，「變成在事情中找裂痕，走向寧為玉碎，不為瓦全」，並且諸多校內師生對於管中閔的批評，已經涉入人身攻擊，有人甚至說：「就算他上任了，還能做多久，司法又將如何調查！」

沈冬指出，「台大是一體的」，批評不能涉及人身攻擊，而管中閔為國際知名學者、中研院院士，受到學界尊敬，不應當受到如此批評。

沈冬也提到，台大迄今已9個月沒有校長，導致校務推動嚴重延宕，她過去曾任6年國際長，明白國際交流需要花心思、時間，如今沒有決策者來帶領校務，「難道不知道有人在看台大的笑話嗎？」台大如果要需要蒸蒸日上、舉步向前，一定要終結這個問題。

最後他也表示，「這段時間以來，可以看到人事室、學倫會還有秘書室這段時間以來的辛勞，但各界應尊重遴選委員會的決定，支持新校長上任」。

(旺報)