深奧電廠擴建　毒物專家：政府應提出數據安民心

台灣毒物學學會理事長、前衛生署食藥局局長（現衛福部食藥署）康照洲。（倪浩倫攝）

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台灣毒物學學會今舉辦30周年慶，而面對近期被熱烈討論的「深奧電廠擴建」一事，台灣毒物學學會理事長、前衛生署食藥局局長（現衛福部食藥署）康照洲受訪指出，深奧電廠為新改良的燃煤廠，政府有必要就其包括排放物，包括含有什麼物質、含量多少等，進行研究數據分析，不要讓老百姓一味地猜，這樣才能安民心。

康照洲說，面對外界憂心深奧電廠擴建會造成環境污染，政府雖不斷強調「超超臨界發電機組」能大幅降低污染，但卻沒有像包括日本在內的世界各國，提出實際的污染評估報告；他表示，我國應效法日本，或和對方合作，儘快針對這種新技術進行相關數據的分析，並將結果讓人民知道，以安民心。

台大毒理學研究所副教授、台灣毒物學學會秘書長姜至剛表示，一個燃煤電廠，說不會排放毒物那是騙人的，所以如何將毒物量減到最低，同時又有發揮電廠的最大效益，才是最重要的；面對擴建電廠，政府絕對需要持續加強溝通，尤其是針對受影響地區居民所在乎的事情。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，透過火力發電，有可能產生汞、戴奧辛、懸浮微粒等物質，在興建之前，政府能做的就是嚴謹的環評，一旦建好，「監控」就是最重要的事情，包括PM2.5、硫化物等物質，都是需要監控的項目；他強調，近來10年，民眾已漸漸重視自己的權益，所以政府在推行任何重大政策前，都一定要民眾進行詳細的溝通、說明。但他認為，面對深奧電廠擴建一事，人民不需過度恐慌。

(中時)

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