丸李排骨酥：肉質軟嫩湯頭濃郁

2018年03月24日 16:44 中時 呂素麗

2018.03.24 高雄市 ▲高雄市丸李排骨酥是百年祖傳配方，由第4代的李佩堉（右）與夫婿張紳澕（左）共同經營。（呂素麗攝）

2018.03.24 高雄市 ▲高雄市丸李排骨酥湯配上鹵肉乾拌麵更對味。（呂素麗攝）

高雄市丸李排骨酥是有故事的排骨酥，從日據時代至今，祖傳百年好滋味只在家族中流傳，直到第4代的李佩堉和先生張紳澕才開店，將阿祖傳下來的排骨酥配方以「丸李」註冊商標，將濃郁的古早好滋味與大家分享。

丸李排骨酥的祖傳配方是李佩堉的曾祖母傳給祖父，再傳給父親，因曾祖母留下筆記，經過醃製再油炸的排骨酥，沒有過量的香料或胡椒粉，保留原來豬肋排的味道，以高湯加冬瓜燉煮2小時，排骨酥軟嫩、湯頭濃郁，入口即化。

「丸李排骨酥」原先在屏東恆春開店，生意很好，空間不夠，後來在高雄家人的建議下，去年9月搬回高雄市和平一路大統和平店附近商圈經營，堅持古早味做法，保持阿祖老滋味。

張紳澕表示，他們向豬肉店採購肋排，以醬油、蔗糖、蒜頭及香料醃製20分鐘後，再沾上地瓜粉油炸而成，炸排骨時有測溫槍測溫度，油溫至少180度，以維持炸出來的排骨酥品質，與冬瓜放入口徑5.5寸的燉盅，再加入豬大骨熬煮的高湯燉煮2小時。

坊間排骨酥以加冬瓜燉煮居多，「較對味」，也有加芋頭或白蘿蔔，風味不同，「丸李排骨酥」也接受客製化，張紳澕說，顧客想要吃排骨酥加芋頭燉煮，可以提早打電話預約，事先幫客人準備。

丸李也推出排骨酥店禮盒，1斤裝330元，逢年過節許多人買來送禮，讓祖傳排骨酥滋味流傳出去。

除了排骨酥，店內鹵肉乾拌麵及豬油拌飯也是一絕，自製的胡椒粉、紅油更是許多客人的最愛；丸李的胡椒粉採用歐盟認證最頂級的柬埔塞「貢布胡椒」，風味不同。

(中時)