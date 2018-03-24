台大教師裡應外合「卡管」 台大教授：台大還有未來嗎？

2018年03月24日 16:38 旺報 李侑珊 中時／ 季志翔 中時／

台大臨時校務會議24日召開，針對「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」的議程提案，在委員提案擱置的情況下進行不記名投票，圖為參加會議的台大學生代表將選票投給議事服務人員。（季志翔攝）

台大24日召開臨時校務會議，台大校長遴委會發言人袁孝維則沉痛表示，現在除了外界行政與政治力量阻饒新校長上任，校內也有多名老師裡應外合，胡亂爆料，並莫須有的毀謗，她反問：「如此台大還有未來嗎？」

台大遴選委員會發言人袁孝維也在會議上發表講話；她表示，對於選出最適合帶領台大往上提升的新校長，這個心意，台大師生從不怠惰，同時也相信其他20名遴選委員擁有同樣的信念與熱情，目標在於同心協力為台大。

袁孝維也說，參與本次校長選舉的台大電資學院教授吳瑞北，也在選後於臉書發表落選感言，肯定吳的說法，肯定校內行政單位盡職，對於候選人提出的資料，花很很多寶貴時間參閱，這是不計毀譽、無私無我的貢獻。

袁孝維認為，本次校長8名候選人都是一時之選，都是經過法定程序，而最後遴選管中閔為新任校長，管的治校理念，其中包含「亞洲旗艦計畫」，都是台大迫切需要的，但今天多麼不幸，外界行政力量、立法、司法等各界政治力量，毫不留情阻撓新校長上任，並且學校內部也有老師裡應外合，胡亂爆料，並莫須有的毀謗。

「台大何其無辜，我們何其無辜？」袁孝維說，如此不只拖累台大，也拖累台灣的高教發展，這是事實，「難道你們不心痛嗎？」現在一小群人，也就是掌權的政治人物，則以同樣的手法，施加在校長當選人身上，同樣漫無法紀的拖累，「台大還有未來嗎？」

袁孝維也說，台大沒有校長長達9個月，好不容易依照程序選出新校長，「還要拖延多久才讓他上任？」在這次遴選過程中，或許看到校長遴選機制的問題與不足，但是可以討論辦法與動議，但請不要延宕新校長的上任，不要拖累台大向前的動力與國際聲望，並籲請將醜惡的政治鬥爭帶離台大。

(旺報)