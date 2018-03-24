親子共享美食彩繪陽傘 提前歡慶兒童節

2018年03月24日 16:42 中時 陳淑芬

台灣陽光婦女協會在各界支持贊助下，舉辦「愛，讓微光亮起來」兒童節活動。（陳淑芬攝）

台灣陽光婦女協會的課照班學童與家長近200人，24日齊聚一堂大口吃漢堡、薯餅與飲料，還發揮創意一起繪製獨一無二的親子彩繪洋傘，提前歡度兒童節。

「愛，讓微光亮起來」兒童節活動今年在大振豐洋傘營運總部兼文創館舉行，「賴叔叔」結合大振豐洋傘有限公司，提供舒適的場地、洋傘及彩繪媒材，讓親子一起共享美食外，並在老師的指導下共拿彩筆繪製創作陽傘。台中市政府社會局副局長陳坤煌及市議員陳政顯等人到場祝福孩童兒童節快樂。

陳淑圓指出，孩子口中的「賴叔叔」賴建川自96年起因心疼課照班的孩童，少有機會可以享受麥當勞美食，允諾每年陪伴孩子吃麥當勞美食歡慶兒童節，12年來從不間斷，用行動和愛來關懷照顧弱勢孩子。

「賴叔叔」現身就獲得親子們熱情掌聲歡迎，他當場允諾與會親子，一輩子都要募款舉辦這項兒童節活動，直到他們長大成人，並勉勵孩童們從小要認真讀書，為未來的人生打下穩固的基礎。

陳坤煌表示，協會的課後照顧，讓孩童進一步接受輔導學習，並發展自信、建全正向人格養成。大振豐洋傘公司董事長陳升宏則表示，他自17歲就學習製傘技術，從小比別人更認真勤奮，打拼超過50年才有現今成果，他將持續公益回饋行動照顧弱勢。

(中時)