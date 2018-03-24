板橋大遠百化妝品化妝品搶先Go！ 最高回饋17％

2018年03月24日 16:44 中時 郭家崴

板橋大遠百超夯「囤貨霜」LANCOME超緊顏白金淡斑霜組，價值6548元、優惠價4100元，限量60組，4月6日購買加贈100元商品券。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百超夯「小黑瓶」LANCOME肌因年輕極速修護組，價值9505元、優惠價6200元限量80組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百SHISEIDO國際櫃經典夢露組，價值5010元、優惠價1980元，39折，限量30組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百市場售價最高GUERLAIN黑藍鑽極萃乳霜組，價值5萬7354元、優惠價4萬2500元，限量30組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百Dior超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製組，亞洲限定、全台限量1萬枚，售價2050元，限量30組。（板橋大遠百提供）

遠東百貨除台中大遠百外，其他9店皆從22日起至4月9日進行「化妝品搶先Go！」，化妝品（含沐浴精油）單筆滿3000送300、滿萬加送250；28日至4月9日單筆滿3000送200。

新北龍頭百貨板橋大遠百SK-II、資生堂、蘭蔻等品牌超過5萬組特惠組39折起，整體備貨量較去年多20%；今年在熱銷保養新品外，持續發燒、高詢問的保溼、緊緻、除皺、除斑及空污議題的隔離防護、防曬等彩妝品仍最具話題。

27日前有首6日優惠，刷10大銀行卡於全館單筆分6期，刷滿5000送200；28日至4月9日刷15大銀行卡於全館單筆分6期，刷滿萬送400、2萬送800，刷化妝品滿萬享15%、2萬1000元最高享17%回饋。

預購限量特惠組首推雅詩蘭黛「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華組，日本上市40天狂賣1萬5000瓶，賣破2億日圓；LANCOME有「囤貨霜」之稱的5D超緊顏抗皺系列全新再升級，推出超緊顏白金淡斑霜組；SHISEIDO東京櫃膠原美肌組和國際櫃抗皺精華組，3月31日購買皆加贈100元商品券。

(中時)