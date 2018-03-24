孿生消防弟兄宣導 成超級人氣王

2018年03月24日 16:43 中時 甘嘉雯

為預防清明節期間民眾因掃墓，燃燒冥紙及燃放爆竹不慎引發林野火災，消防局第三大隊山腳分隊進行宣導。（甘嘉雯攝）

為預防清明節期間民眾因掃墓，燃燒冥紙及燃放爆竹不慎引發林野火災，消防局第三大隊山腳分隊進行宣導。（甘嘉雯攝）

為預防清明節期間民眾因掃墓，燃燒冥紙及燃放爆竹不慎引發林野火災時，能有效抑制火勢，並能迅速撲滅火災，確保公共安全，眼尖民眾卻發現前來宣導的消防員竟然長得一模一樣，原來是消防局新報到的孿生消防員丁柏劭及丁柏佑，現場引起一陣熱議，成了宣導超級人氣王。

市府消防局24日起至4月8日止，為期16天，每日派消防車於各墓地實施巡邏，更於3月24、25、31日及4月1、4、5、6、7、8日4/4 共計九天民眾掃墓假期於主要公墓駐守警戒，提供水袋及發放傳單供民眾掃墓使用，預防火災發生。

第三大隊山腳分隊由分隊長莊錫坤率隊員前往蘆竹區第15公墓（五酒桶山下附近）實施公墓搶救演練勤務，並動員義消及防火宣導隊於公墓主要出入口發放水袋、小水桶及傳單，讓民眾能於冥紙燃燒後，澆熄灰燼，希望能達「零災害」目標。

大隊長賴志忠表示：每年清明節期間民眾因掃墓引發山林火警的案件相當多，呼籲民眾在清明節掃墓時，能遵行4不2記得，即雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放；記得滅餘燼、記得收垃圾；以避免林野火災發生。

(中時)