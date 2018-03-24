「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動登場

「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動24日上午在八卦山脈生態遊客中心熱鬧揭幕。（鐘武達攝）

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彰化縣年度生態盛會「2018鷹揚八卦-Bike訪春天」賞鷹活動，24日在八卦山脈生態遊客中心揭幕，副縣長林明裕與南投林管處、參山國家公園管理處邀請全國各界，一起來享受生態、生活、美學及城市觀光的美好體驗。

林明裕表示，彰化縣政府與南投林管處及參山國家風景區管理處共同推動中台灣生態保育工作多年，成效顯著，每年舉辦的賞鷹活動吸引民眾參與，在春分到清明時節大量的南路鷹過境八卦山脈，歡迎民眾前來賞鷹。

南投林管處秘書王怡晴表示，八卦山是灰面鵟鷹很重要的棲息環境，林務局從2006年開始陸續補助彰化縣政府保護野生動物的棲地，透過宣導活動讓民眾了解保育的重要性，並說，每年的鳥況觀察數字顯示，八卦山是一個很好的棲地。

中華民國野鳥學會理事長蔡世鵬表示，目前過境八卦山脈的灰面鵟鷹已突破1萬7000隻，超過往年水準，期望今年能創新高，歡迎喜愛大自然的大小朋友前來賞鳥，共同來認識八卦山脈淺山生態系環境。

每年三月春分前後，大批的「南路鷹」灰面鵟鷹從南臺灣陸續過境彰化八卦山脈，準備返回東北繁殖，成千的南路鷹乘著氣流盤旋在八卦山脈上空的景象煞是壯觀，清晨的起鷹、傍晚的落鷹，鷹群起落形成的「鷹柱」更是難得一見，而除了灰面鵟鷹，八卦山蘊藏的生物多樣性也很豐富，如穿山甲、赤腹松鼠、白鼻心、紫斑蝶等，邀請全國鄉親到彰化八卦山來發現大自然的美。

「2018鷹揚八卦- Bike訪春天」全民保育活動由彰化縣野鳥學會承辦，今年鷹揚八卦賞鷹活動倡導自行車活動，希望民眾透過自行車的低碳活動，走訪139縣道，與林間的淺山生物共享這片山林。

(中時)

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