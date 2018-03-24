坤達爆和柯佳嬿已有「女兒」

2018年03月24日 16:53 中時 洪秀瑛

謝坤達分享打手遊經驗。（EA美商藝電提供）

球技不賴。（EA美商藝電提供）

謝坤達日前剛過36歲，他今天出席籃球手遊活動，被問老婆柯佳嬿送什麼生日禮？他說是一個生日大驚喜，眾人以為是懷孕？他說「不是啦」，原來柯佳嬿揪謝坤達的幾個好友修杰楷、歐弟等聯合起來去探他的班，「因為她以前不太會製造驚喜，所以突然出現，我嚇一大跳，平常是我比較會給驚喜，她是魔羯座，比較務實」。

他說兩人婚宴會在下半年，日期確定會跟大家分享，最近已經詢問飯店，婚禮走什麼風格？他笑稱「可能滿一般的」，這個會再和老婆好好討論，他現在走到哪都被問生小孩？他求饒說「可不可以不要這樣，我才剛結婚，不要馬上就生小孩，兩個人世界再長一點」。

柯佳嬿小她3歲，兩人都喜歡小孩，但現階段打算先玩別人的就好，他很早就認歐弟的女兒JOJO當乾女兒，平常也很常照顧JOJO，因為比較常見面，JOJO比較不會哭鬧，也比較聽他的話，「偽奶爸」角色當得不錯。

他出席手遊活動，表示這陣子拍戲都在玩手遊，老婆每天只要看到他手機一打橫，他就會趕緊解釋「沒辦法，我要練習、要升級」，會沉迷打很久？他說沉迷不至於，但有時候會和幾個好友連線對打，像最近和歐弟，有時連線到凌晨三、四點，老婆就先睡了，打電動的時候，老婆會稍微說一下，曾打過八小時？他說「我不敢這麼造次，其實婚前也不太敢，我玩三、四個小時就會默默關掉」，妻管嚴？他笑言沒啦，「我覺得好像有點冷落她，所以就會把電視關掉」。

(中時)