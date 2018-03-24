台馬泰警方合作 破獲詐騙泰國民眾機房

台馬泰警方在吉隆坡破獲一個電信詐騙機房，逮捕5名台嫌、11名泰嫌。(林郁平翻攝)

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5名台嫌被押解回台後，立刻遭到拘捕移送法辦。(林郁平翻攝)

台灣、馬來西亞、泰國警方合作，在吉隆坡聯手破獲一個專門詐騙泰國民眾的電信詐騙機房，當場逮捕朱姓男子等5名台嫌及11名泰籍嫌犯，馬國警方並在本月21日將朱嫌等5名台嫌押解回台。

刑事局表示，跨境電信詐騙集團具有複制性強的特點，近期發現東南亞各國已成為新興的詐騙對象。警方調查，此次破獲的詐騙機房，由幕後台嫌出資經營，派朱嫌等人前往管理，並由擅長泰語的王姓男子在泰國招募泰籍嫌犯，擔任話務人員。

警方調查，擔任第一線人員以假冒泰國郵政總局名義，撥打泰國被害人手機，謊稱姓名遭盜用寄送非法包裹，該包裹內容物涉及洗錢，即將對被害人帳戶進行凍結查扣後，誘騙被害人續由假冒泰國警察的二線泰嫌繼續詐騙，再轉由假冒金融管理局或高階警察的三線人員，要求被害人將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定的帳戶，再指派取款車手前往泰國各自動提款機取款。

泰國警方依被害人提供事證，向上追溯機房位址，結合馬國警方共同在吉隆坡市區查獲該機房，刑事局特派遣國際科人員前往馬國協助偵辦，並首次利用跨國視訊方式，對泰嫌製作警詢筆錄。經初步清查，該集團自今年1月至2月20日止，已詐騙超過490萬元泰銖、折合台幣約500萬元以上。

經駐馬警察聯絡官與馬方移民局協調，泰嫌由泰國警方帶回，5名台嫌21日遣返回台，一到桃園機場即拘提到案，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時)

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