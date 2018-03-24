王維中開幕戰先發 哥哥王躍霖：要他「猛一波」

南韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，24日在南韓慶尚南道昌原馬山棒球場先發主投，出戰LG雙子隊。5局下恐龍以2比1暫時領先。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝　107年3月24日

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中時電子報

轉戰韓國職棒NC恐龍的王維中，今(24日)開幕戰先發對LG雙子，難得有旅外球員有機會投開幕戰，吸引不少球迷關注這場比賽，效力Lamigo桃猿的哥哥王躍霖也幾乎全程看，王躍霖說，怕王維中有壓力，他跟爸爸都沒多跟王維中多講什麼，「我就跟他說猛一波，加油。」

飆7局失1分好投 王維中開幕戰先發摘勝！

韓國時間下午2點，王維中展開在韓職的第一戰，同天也要在桃園棒球場迎接中職開幕戰的王躍霖，結束賽前練習後，自3局起開始看王維中投球，一直看到王維中退場。王維中也真的「猛一波」，用89球投7局失1分，摘下轉戰韓職的第一勝，並拿到單場MVP。

「比想像中好！」王躍霖說，這場王維中的速球跟切球，都投得夠水準，用最省的球數投到第7局，「第4局後，越投越有自信，還投到會笑，感覺享受著壓力。」此外，NC恐龍連3局演出雙殺，也讓他印象深刻，尤其讚賞NC恐龍遊擊手孫時憲身手。

最後NC恐龍4比2贏球，王維中拿到首勝，王躍霖賽後會跟弟弟說什麼？他笑說，還沒有特別的想法。對王維中轉戰韓職，王躍霖說，跟王維中在大聯盟時，有點不太一樣，「感覺他(王維中)還蠻適應的，可能是在亞洲國家打球，食物、球風等方面，比較好習慣。」

王維中轉戰韓職拿到第一勝，王躍霖看好他的發展，「第一場投好，後面比賽比較沒壓力，會越投越好。」在看王維中的同時，王躍霖也在觀察韓職，他認為，韓職高角度的球，比較會被判好球，節奏也很明快，感覺比較美式。

(中時電子報)

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