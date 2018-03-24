劉亦菲衰被爆耍大牌 伊能靜曝真實面：懂事超出她的年紀

2018年03月24日 17:02 中時電子報 施品瑜

「神仙姐姐」劉亦菲近期忙著投入新戲《南煙齋筆錄》的拍攝，未料日前卻被爆和劇組不合，甚至在片場耍大牌氣暈導演，對此，劇組已發聲明替劉亦菲澄清，表示劉亦菲專心拍戲，也相當配合各項事宜，駁斥不實謠言。而曾和劉亦菲合作過的女星伊能靜，也親自發文力挺，並曝光劉亦菲私下真實面，大讚她是個極好的孩子。

伊能靜曾和劉亦菲合作拍過電影《銅雀台》，見到對方近日捲入耍大牌疑雲、被指帶6個助理開伙占餐費，伊能靜忍不住發文替對方抱不平，「她真的是極好的孩子，明明還是孩子，應該外放燦爛，但她忍讓、克制、懂事到會不捨得。」

伊能靜透露當時拍電影時，劉亦菲常常早到現場，到了之後便安靜地和助理坐在一旁，雖然她常勸對方「放肆一點」，但劉亦菲聽了常只是可愛回應「我有啊」，讓伊能靜不禁感嘆「她的懂事有禮都超出了她的年紀」。

另外，伊能靜表示劉亦菲很小就兢兢業業地自己賺錢，若自己是對方的家人，肯定想多請幾個人照顧她，但也強調對方從來就沒有一堆助理，心疼地替她發聲澄清，「我這個上了年紀的老朋友，只想說句話，她是太好的孩子，請與她相遇的每一個人多多珍惜。」

伊能靜微博全文：

和亦菲變成朋友，很少見面，但總有感應。

她真的是極好的孩子，明明還是孩子，應該外放燦爛，但她忍讓、克制、懂事到會不捨得。

大概跳舞的時候，是最像她的時候，小男孩的靈魂蹦出來，就像我們唯一一次去唱歌，她唱唱跳跳，我感覺自己也像個媽媽，只要她快樂，天天有那麼熱烈的笑容就好。

我拍侯孝賢導演的電影時，每天現場都極安靜，音效是杜篤之老師，戴麥克風的時候，常常都不記得什麼時候被配戴的，換電池的時候，總是非常安靜低聲，如果是哭戲，感覺全組人都隱形了，你不是在一堆工作人員面前表演，而是可以真正成為那個人。

到人間四月天依然如此，徐志摩墜機那場戲，我哭的無法停止，機器沒帶子了，但是導演沒喊停，整組人靜靜的，沒一個人動，一直到我緩一些，導演走過來抱我，這是很多演員都有的經驗。

好的劇組不是拍戲，是集體創作，演員需要創作空間，因為她把情緒、體力、七情六欲完全信任的交付，毫不保留的動用情感，說哭就哭說瘋就瘋，所以演員這個職業有國際三大電影節有全球注目的奧斯卡來鼓勵肯定。

當一個正常人的內心，卻用靈魂的真實來給職業，並不是每個人都可以的。

每個職業都應該有要求，演員表演時現場一起創作拍攝環境是彼此對專業的尊重，我和亦菲在拍銅雀台的時候，她常常早到現場，安靜的和助理坐在一旁，她的懂事有禮都超出了她的年紀，我常常說，你放肆一點吧！她可愛的回，我有啊！

如果你在廚房是廚師，有人在廚房抽煙你不會同意。如果你是餐廳老板，你的幾位員工說話大小聲，你會制止。演員也是職業，應該和所有職場一樣，不抽煙、說話聲音不打擾他人，都是基本的職場要求，演員的工作也應該有職場要求，不是矯情，這個每一種工作都該被平等尊重的。

亦菲從來沒有一堆助理，但她自己掙錢，那麼小就兢兢業業，我是她家人，我肯定給她一堆助理，照顧她吃、幫她放鬆壓力，在她吊威也飛來飛去的時候，提醒她注意安全。當媽的哪有嫌孩子被照顧的多，越多越好，這孩子掙錢給咱過好日子，我當媽的多請幾個人照顧她，這有何不可？怎麼就不行了！自己的孩子別人不疼，咱自家人更是怎麼疼都不嫌多！一個家可以有好幾個阿姨，有人帶孩子有人煮飯，只要憑實力掙來的錢，要買私人飛機、大豪宅帶一堆保鏢都是他們的財富自由，沒有任何人有資格與權利去指責。

我這個上了年紀的老朋友，只想說句話，她是太好的孩子，請與她相遇的每一個人多多珍惜。

(中時電子報)